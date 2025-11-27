Murat Aksu yeniden başkan seçildi

Murat Aksu yeniden başkan seçildi
Yayınlanma:
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde yapılan seçimde başkan Murat Aksu güven tazeledi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) 17’nci Olağan Genel Kurulu, üyelerinin katılımıyla İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda, geçtiğimiz döneme ilişkin faaliyetler üyelerle paylaşılırken, paralimpik hareketin Türkiye’de geldiği nokta, Paris 2024’te elde edilen tarihi başarılar ve 2024–2028 Stratejik Planı kapsamında yapılacak çalışmalar üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

MURAT AKSU GÜVEN TAZELEDİ

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi. Başkan Aksu yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye’nin paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu’nun asil üyeleri arasında su isimler yer aldı:

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat AKSU

Abdulkerim Merdan ARAZ

Gülboy YAKUBOĞLU

İbrahim GÜMÜŞDAL

İbrahim Halil KORKMAZ

Mehmet KOCATEPE

Ümit Deniz KURT

Zümrüt Yezdani KEDİK

Yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu:

Ali Koray BÜYÜKASAR

Eda Elif ÖZBEK

Kürşad BADEM

Meral CANLI

Necmettin Aydın

Nesim TURAN

Osman ERTÖZ

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

