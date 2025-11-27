Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı: Icardi'den sert gönderme

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı.

Tutuklama sonrası Mauro Icardi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Arjantinli yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl demişlerdi?

'Herkes hak ettiği avukata sahiptir.'

Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım.

'İyi avukatlar ve her şeyden önce Büyük İnsanlar' kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor.

Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor.

O kadar çok hayal ettin ki gerçekleşti.

Umalım da yakında 'kadın' dolandırıcısı ve tüm suç ortakları sana eşlik etsin''