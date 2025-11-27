Naumoski Süper Lig'e geldiği gibi gitti

Naumoski Süper Lig'e geldiği gibi gitti
Yayınlanma:
Ağustos ayında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'ya transfer olan ancak liasnsı ekim ayında çıkan Mihail Naumoski, hiç süre alamadan takımdan ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da sezon başında transfer edilen efsane basketbolcu Peter Naumoski'nin oğlu Mihail Naumoski neredeyse hiç süre almadan ayrıldı.

"Dursun Özbek'in haline çok üzüldüm""Dursun Özbek'in haline çok üzüldüm"

HİÇ SÜRE ALMADAN TAKIMDAN AYRILDI

Karşıyaka'ya gelmeden önce kariyerinde geçen sezon ülkesinde yalnız 3 maçı bulunan 22 yaşında, 2.03 boyundaki forvet yeşil-kırmızılılarda da oynamadan gitti.

karsiyakada-naumoski-oynamadan-gitti-1036393-307574.jpg
Naumoski Karşıyaka'da yetersiz bulundu

Karşıyaka'nın ağustos ayında kadrosuna kattığı ancak babası Peter Naumoski'nin daha önce aldığı Türk pasaportu nedeniyle yerli statüsüne geçmesini beklediği için lisansını ekim ayı ortasında çıkartabildiği genç basketbolcu performansı yetersiz bulununca gönderildi.

Kötü gidişe bir türlü çare bulamayan Karşıyaka daha önce sezon başında transfer ettiği Chizzo ve Tarrant'la yollarını ayırıp Moore'u ise Rusya'ya satmıştı.

BABASI EFSANE OLMUŞTU

Mihail Naumoski'nin babası Petar Naumoski, ülkemizde 1990 ve 2000'li yılların başında Anadolu Efes ve Ülkerspor'da oynayıp lig ve Avrupa'da kazandığı kupalarla efsane olmuştu. Sezon içinde daha önce gönderilen isimlerin yerine Young, Gordic ve Sokolowski'yi alan, anlaşmaya vardığı guard Stefan Moody'e resmi imza attıracak Karşıyaka yabancı uzun da alacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Spor
Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı: Icardi'den sert gönderme
Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı: Icardi'den sert gönderme
"Dursun Özbek'in haline çok üzüldüm"
"Dursun Özbek'in haline çok üzüldüm"