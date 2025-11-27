Galatasaray’ın Union SG karşısında aldığı mağlubiyet, kulüp içinde büyük bir moral bozukluğuna yol açtı. Sarı kırmızılıların gündemini yorumlayan gazeteci Levent Tüzemen, Başkan Dursun Özbek’in yaşadığı üzüntüyü ve takımın Avrupa’daki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK KAHROLDU

Tüzemen, maç sonrası Dursun Özbek’in locasına girdiğini belirterek, “Etrafında eski ve yeni yöneticiler vardı. Hepsi ‘Üzülme başkan’ diye tesellide bulunuyorlardı ama başkan kimseye cevap vermedi. Belli ki sonuca çok üzülmüştü. Bu üzüntüsünü haklı buluyorum” dedi.

"OSIMHENSİZ ÖKSÜZ KALIYOR"

Galatasaraylı gazeteci, Galatasaray’ın Avrupa’daki başarısının Victor Osimhen’e bağlı olduğunu vurguladı:

Osimhen oynamadığında Galatasaray mücadele anlamında öksüz kalıyor. Frankfurt ve Gilloise maçlarında Osimhensiz Galatasaray kazanamadı. Liverpool, Bodo ve Ajax zaferleri ise Osimhenli kadroyla geldi.

Tüzemen, Okan Buruk’un sakatlık açıklamalarına katılmadığını belirterek, “Bu kadar çok sakatlığın nedenleri bulunmalı. Okan hocanın akıl danışabileceği güçlü bir desteğe ihtiyacı var. Fizik kondisyon konusunda da Kemerburgaz’a güçlü isimler getirilmeli” ifadelerini kullandı.

4 KULÜBÜ ÖRNEK GÖSTERDİ

Son olarak dev kulüplerin geniş teknik kadrolarına dikkat çeken Tüzemen, “Liverpool, Manchester City, Barcelona, Real Madrid gibi takımların teknik ekipleri çok geniş. Galatasaray da bu yönde adımlar atmalı” dedi.