Okan Buruk'un Yasin Kol sözleri yeniden gündem oldu

Yayınlanma:
Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Yasin Kol atandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yasin Kol'la ilgili Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Süper Lig'de pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Yasin Kol'un atanması Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'la oynadıkları derbi sonrası yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi.

RAMS Park'ta ligin ilk yarısında oynanan a maç 1-1 sonuçlanmış, Galatasaray'dan Davinson Sanchez kırmızı kart görmüştü.

Okan Buruk, maçtan sonra şunları söylemişti:

Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarıYasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

"Geçen sene tek yenilgimiz, yine Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçtaydı. O maçın hakemi de Yasin Kol'du. Verilen yanlış bir kırmızı kart vardı. Yüzde 80 oranında kırmızı kart olmadığını düşündüğümüz bir pozisyondu. Orada Video Yardımcı Hakem (VAR) çağırmıştı. Zaten VAR çağırdığında hakemler yüzde 99 oranında sesini çıkartmıyorlar.

"YASİN KOL'U GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Bu maç Yasin Kol'u karşımızda görünce şaşırdık. İki hafta önce de maçımızı yönetmişti. Benim için ettiğimiz mücadele, maç içinde gerçekleştirdiğimiz aksiyonlar hakem kararlarından daha önemli. Ancak benzer pozisyonda Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitecek. Yasin Kol'un yaptığıyla Arda Kardeşler'in yaptığı arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Bir kez de Yunus'un atağı kesildi. Hakemin 'Oyna' dedikten sonra 3 pasın ardından pozisyona girerken düdük çalınmasıyla ilgili değerlendirme yapılacaktır. Genel olarak hakemin performansından memnun değilim. Birçok bölümde zaman geçirmelere izin verdi.

2024/11/07/hbgs.jpgBence oyuncular hızlı oynamak istediğinde de hakemler durduruyor. Hakemler bence oyunun durmasını istiyor ve seviyor. Daha rahat ediyorlar. Bunun değişeceğini düşünmüyorum. Avrupa'da topun oyunda kalma süresi 60 dakikalara çıktığında bizim için ekstra zor oluyor. Hakemlerin oyunu hızlandırmalarını ümit ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

