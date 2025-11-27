Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

Süper Lig'de merakla beklenen derbinin hakemi açıklandı. Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol oldu.

Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray maçları nasıl sonuçlandı?

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Yasin Kol, şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 6 maçını yönetti. Sarı lacivertli takım bu maçlarda 4 galibiyet aldı. 1 kez berabere kalırken, 1 maçtan da mağlup ayrıldı. O maçların sonuçları şöyle:

20.02.2022 Fenerbahçe 2-0 Hatayspor

16.04.2022 Fenerbahçe 2-0 Göztepe

27.02.2025 Gaziantep FK 1-4 Fenerbahçe

13.04.2025 Sivasspor 1-3 Fenerbahçe

04.05.2025 Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

16.08.2025 Göztepe 0-0 Fenerbahçe

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Yasin Kol, Galatasaray'ın şimdiye kadare 5 maçını yönetti. Sarı kırmızılı takım 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 kez yenildi. O maçların sonuçları şöyle:

20.05.2022 Antalyaspor 1-1 Galatasaray

09.03.2025 Alanyaspor 1-2 Galatasaray

29.03.2025 Beşiktaş 2-1 Galatasaray

22.09.2025 Galatasaray 3-1 Konyaspor

04.10.2025 Galatasaray 1-1 Beşiktaş

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE NE OLDU?

Yasin Kol, 3 derbide görev yaptı.

Geçen sezon Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetti. Bu maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Sarı kırmızılı takımdan Frankovski 36. dakikada, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy da 90. dakikada kırmızı kart görde.

Yine geçen sezon Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yaptı. Bu karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Yasin Kol, bu sezon da 1-1 biten Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetti. Bu maçın 34. dakikasında Davinson Sanchez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.