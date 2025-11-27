Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları

Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçları
Yayınlanma:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol olarak açıklandı. Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaç maçını yönetti?

Süper Lig'de merakla beklenen derbinin hakemi açıklandı. Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol oldu.

Yasin Kol'un yönettiği derbilerde ne oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray maçları nasıl sonuçlandı?

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Yasin Kol, şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 6 maçını yönetti. Sarı lacivertli takım bu maçlarda 4 galibiyet aldı. 1 kez berabere kalırken, 1 maçtan da mağlup ayrıldı. O maçların sonuçları şöyle:

Yasin Kol'u atayan üst irade kim? Derbinin hakemini 3 gün önce "MHK hikaye" diyerek açıklamıştıYasin Kol'u atayan üst irade kim? Derbinin hakemini 3 gün önce "MHK hikaye" diyerek açıklamıştı

20.02.2022 Fenerbahçe 2-0 Hatayspor
16.04.2022 Fenerbahçe 2-0 Göztepe
27.02.2025 Gaziantep FK 1-4 Fenerbahçe
13.04.2025 Sivasspor 1-3 Fenerbahçe
04.05.2025 Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
16.08.2025 Göztepe 0-0 Fenerbahçe

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Yasin Kol, Galatasaray'ın şimdiye kadare 5 maçını yönetti. Sarı kırmızılı takım 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 kez yenildi. O maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli olduFenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

20.05.2022 Antalyaspor 1-1 Galatasaray
09.03.2025 Alanyaspor 1-2 Galatasaray
29.03.2025 Beşiktaş 2-1 Galatasaray
22.09.2025 Galatasaray 3-1 Konyaspor
04.10.2025 Galatasaray 1-1 Beşiktaş

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE NE OLDU?

Yasin Kol, 3 derbide görev yaptı.

Geçen sezon Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetti. Bu maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Sarı kırmızılı takımdan Frankovski 36. dakikada, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy da 90. dakikada kırmızı kart görde.

Yine geçen sezon Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yaptı. Bu karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Yasin Kol, bu sezon da 1-1 biten Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetti. Bu maçın 34. dakikasında Davinson Sanchez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Spor
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı
Derbinin favorisi belli oldu: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Derbinin favorisi belli oldu: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi jesti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi jesti