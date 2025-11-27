Yasin Kol'u atayan üst irade kim? Derbinin hakemini 3 gün önce "MHK hikaye" diyerek açıklamıştı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Yasin Kol atandı. MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, 3 gün önce Yasin Kol'u açıklamış ve üst irade iddiasında bulunmuştu. Yasin Kol'u atayan üst irade kim?

Süper Lig'de merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi pazartesi akşamı oynanacak.

Lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maçın sonucu kadar hakeminin de kim olacağı merakla bekleniyordu.

Dev maçla ilgili olarak Merkez Hakem Komitesi'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, 3 gün önce çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Çulcu, A Spor'daki programda şunları söylemişti:

"MHK'NİN ÜZERİNDEKİ İRADE ATAYACAK"

"Yasin Kol'un atanmasını bekliyorum. Bu sene FIFA yapacaklar zaten kendisini. Bizim şu andaki FIFA kokartlı hakemlere baktığın zaman hangi birisini vereceksin?

Bizim iklimimizde artık hakemlik parametreleri, atama kriterleri, hakem performansları değil; kulüpçülük anlayışı hakim. Yani MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak. MHK falan hikaye. Eskiden MHK kendini hazırlardı, planlardı. Derbiye kimi hazırlayayım. Hangi hakemi? Şimdi kalite düştü. O yüzden evrensel kriterler falan hikaye kaldı yani."

YASİN KOL'U ATAYAN ÜST İRADE KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu derbinin hakemini Çulcu'nun dediği gibi Yasin Kol olarak atadı.

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu'nun hakemi 3 gün önceden bilmesi dikkat çekerken, iddiası da gündem oldu. Çulcu, "MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak. MHK falan hikaye" diye konuşmuştu.

Peki bu üst irade kim veya kimler? Şimdi bu sorunun cevabı ve Mustafa Çulcu'nun yeni bir açıklama yapıp, yapmayacağı merak ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

