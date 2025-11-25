Mustafa Çulcu derbinin hakemini açıkladı: MHK falan hikaye

Mustafa Çulcu derbinin hakemini açıkladı: MHK falan hikaye
Yayınlanma:
Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemini tahmin ederken, kimin atayacağını da açıkladı. Çulcu, "MHK falan hikaye" dedi.

Süper Lig'de merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi pazartesi akşamı oynanacak.

Lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maçın sonucu kadar hakeminin de kim olacağı merakla bekleniyor.

Dev maçla ilgili olarak Merkez Hakem Komitesi'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, çarpıcı ifadeler kullandı. Çulcu, kim olacağını tahmin ettiği hakemi kimin atayacağını da söylerken, "MHK falan hikaye" dedi.

Mustafa Çulcu: Skandal!Mustafa Çulcu: Skandal!

Çulcu, A Spor'daki programda şunları söyledi:

"MHK'NİN ÜZERİNDTEKİ İRADE ATAYACAK"

- Yasin Kol'un atanmasını bekliyorum. Bu sene FIFA yapacaklar zaten kendisini. Bizim şu andaki FIFA kokartlı hakemlere baktığın zaman hangi birisini vereceksin?

- Bizim iklimimizde artık hakemlik parametreleri, atama kriterleri, hakem performansları değil; kulüpçülük anlayışı hakim. Yani MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak. MHK falan hikaye. Eskiden MHK kendini hazırlardı, planlardı. Derbiye kimi hazırlayayım. Hangi hakemi? Şimdi kalite düştü. O yüzden evrensel kriterler falan hikaye kaldı yani.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
Spor
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler