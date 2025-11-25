Mustafa Çulcu derbinin hakemini açıkladı: MHK falan hikaye

Süper Lig'de merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi pazartesi akşamı oynanacak.

Lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maçın sonucu kadar hakeminin de kim olacağı merakla bekleniyor.

Dev maçla ilgili olarak Merkez Hakem Komitesi'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, çarpıcı ifadeler kullandı. Çulcu, kim olacağını tahmin ettiği hakemi kimin atayacağını da söylerken, "MHK falan hikaye" dedi.

Mustafa Çulcu: Skandal!

Çulcu, A Spor'daki programda şunları söyledi:

"MHK'NİN ÜZERİNDTEKİ İRADE ATAYACAK"

- Yasin Kol'un atanmasını bekliyorum. Bu sene FIFA yapacaklar zaten kendisini. Bizim şu andaki FIFA kokartlı hakemlere baktığın zaman hangi birisini vereceksin?

- Bizim iklimimizde artık hakemlik parametreleri, atama kriterleri, hakem performansları değil; kulüpçülük anlayışı hakim. Yani MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak. MHK falan hikaye. Eskiden MHK kendini hazırlardı, planlardı. Derbiye kimi hazırlayayım. Hangi hakemi? Şimdi kalite düştü. O yüzden evrensel kriterler falan hikaye kaldı yani.