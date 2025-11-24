Mustafa Çulcu: Skandal!

Mustafa Çulcu: Skandal!
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Samsunspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Samsunspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Rizespor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Samsunspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Çulcu, Sabah'taki yazısında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Çağdaş Altay, Rizespor'un ilk golü öncesi atak başlangıç fazında Buljubasic-Fred mücadelesine devam kararı doğru. Karara sınırları zorlayan ve başlama vuruşunu geciktiren itirazında Fred'e mutlaka sarı göstermeliydi ama göstermedi.

-- 11'de Duran'a kontrolsüz giren Papanikolaou'ya net sarıyı göstermedi.

Mustafa Çulcu: Kırmızı göstermeliydiMustafa Çulcu: Kırmızı göstermeliydi

- 12'de Ismail'in kolu kapalı penaltı yok. Rize'nin 2. golü öncesi Laçi'nin şutunda Fred'in kolları kapalı sırtını döndüğünde omuz bölgesinden temasla giden topa elle oynama vermesi hatalı karar. Hakemin tarif ettiği gibi genişleme yok ekranda göremedik!

- Skriniar'a kontrolsüz girişi dolayısıyla Laçi'ye sarı çıkmalıydı sadece faul verdi.

- 57'de hakeme itirazdan sarısı olan Laçi, 64'te Kerem'e faulü umut vaat eden atağı kestiği için 2. sarıdan ihracı doğru.

- 64'te Talisca'ya çıkmayan net sarı var, faul bile vermedi. Oyuncular hakemlerimizin seviyesini artık kabullenmişler kararlarda birbirlerini teskin ediyorlar gülüp geçiyorlar. Biz de daha fazlasını beklemiyoruz zaten.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR

- Atilla Karaoğlan ligin tecrübeli hakemi. 11'de Samsunspor'un attığı gol açık ofsayt, iptal doğru. 28'de Toure'ye, 32'de Musaba'ya, 34'te Zeki'ye göstermediği net sarı kartlar var!

- 36'da Borevkovic'in bilerek oynadığı top sağ eline geliyor penaltı olmaz. VAR müdahalesi yanlış. Hakem OFR'de izledi izledi, 3.5 dakika sonra doğru kararla 'devam' dedi.

- 55'te El Bilal Toure'ye, Borevkovic'in hareketi net penaltı. Tespiti zor açıdan hakem doğru karar verdi. 88'de Toure-Drongelen pozisyonunda devam kararı doğru. VAR skandalına rağmen başarılı yönetim gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

