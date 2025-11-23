Mustafa Çulcu: Kırmızı göstermeliydi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Çulcu, Sabah'taki yazısında "Oyun gücü bir miktar düşmesine rağmen rakip ceza alanında ilk yarıda 31 kez topla buluşan Galatasaray, meşin yuvarlağı içeriye atmakta zorlandı. Ombudsman İlkay oyuna girdi, Galatasaray gerçek kimliğini buldu. Sıklet atladı sanki, arka arkaya goller geldi. Zor oldu ama galip gelmeyi bildi" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: Sarı da olmaz kırmızı da

Hakem Ozan Ergün'ün tecrübe ihtiyacı olduğunu belirten Çulcu, kararlarını da şöyle değerlendirdi:

"Ozan Ergün'ün tecrübe ihtiyacı var. 48'de Barış-Thalisson pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. Thalisson'un ikinci sarıdan kırmızısı hakemin yorumu.

"SALLAI'NİN KIRMIZISI DOĞRU"

63'te Göktan'ın uzaktan gelerek toptan sonra Sallai'nin kavalına basmasına kırmızı göstermeliydi. Çünkü uzaktan gelen Göktan hem topu hem rakibi görüyor ama hiç önlem almıyor. 81'de kendi oynadığı top, Tongya'nın baldırından eline geliyor, devam kararı doğru.

90+4'te Sallai'nin kırmızısı doğru, lakin VAR'a bırakmadan kendisi ihraç edebilmeliydi."