Mustafa Çulcu: Kırmızı göstermeliydi

Mustafa Çulcu: Kırmızı göstermeliydi
Yayınlanma:
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Çulcu, Sabah'taki yazısında "Oyun gücü bir miktar düşmesine rağmen rakip ceza alanında ilk yarıda 31 kez topla buluşan Galatasaray, meşin yuvarlağı içeriye atmakta zorlandı. Ombudsman İlkay oyuna girdi, Galatasaray gerçek kimliğini buldu. Sıklet atladı sanki, arka arkaya goller geldi. Zor oldu ama galip gelmeyi bildi" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: Sarı da olmaz kırmızı daErman Toroğlu: Sarı da olmaz kırmızı da

Hakem Ozan Ergün'ün tecrübe ihtiyacı olduğunu belirten Çulcu, kararlarını da şöyle değerlendirdi:

"Ozan Ergün'ün tecrübe ihtiyacı var. 48'de Barış-Thalisson pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. Thalisson'un ikinci sarıdan kırmızısı hakemin yorumu.

2024/11/07/hbgs.jpg"SALLAI'NİN KIRMIZISI DOĞRU"

63'te Göktan'ın uzaktan gelerek toptan sonra Sallai'nin kavalına basmasına kırmızı göstermeliydi. Çünkü uzaktan gelen Göktan hem topu hem rakibi görüyor ama hiç önlem almıyor. 81'de kendi oynadığı top, Tongya'nın baldırından eline geliyor, devam kararı doğru.

90+4'te Sallai'nin kırmızısı doğru, lakin VAR'a bırakmadan kendisi ihraç edebilmeliydi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Spor
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu