Erman Toroğlu: Sarı da olmaz kırmızı da

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın rakibi karşısında ölüp ölüp dirildiğini belirten Toroğlu, Sözcü'deki yazısında "Bu maçta yine, yeni sakatlıklar oldu. Bu kadar sakatlıklar hayra alamet değil. Darbeyi anlarım ama adale sakatlıklarında iki şekil vardır. Ya iyi hazırlanmamışsındır ya da kendine iyi bakmamışsındır. Okan, Icardi’yi ilk 11’de çıkarmadı. Acaba önümüzdeki iki maçta Osimhen olmayabilir diye mi düşündü. Yoksa aklına başka şeyler mi geldi! Ama şu bir gerçek, Galatasaray Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan da olabilir. Gençlerbirliği’nin kadrosu belli. Böyle olduğu halde bile Galatasaray’a çok zor anlar yaşattılar. Galatasaray bu zayıf rakibine bile bu kadar pozisyon verip iki de gol yiyorsa oturup düşünmeleri gerekir" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçından çıkarması gereken dersi açıkladı

"KIRMIZI KART DOĞRU KARAR"

Erman Toroğlu, Gençlerbirliği'nden kırmızı kart gören Thalisson'un sarı kart gördüğü ilk pozisyonla ilgili olarak ise Ekol'de katıldığı programda "Gençlerbirliği oyuncusu topla oynuyor. Daha önce. Galatasaraylı oyuncu ayağını sonradan uzatıyor. Sarı da olmaz kırmızı da" dedi.

Toroğlu, Sallai'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili de topun kafayla oynama mesafesi içinde olduğunu belirterek, "Darbe kafasına geliyor. Kafasına geldiğine göre kırmızı kart. Karar doğru" ifadelerini kullandı.