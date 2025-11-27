Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre dev maçı Yasin Kol yönetecek.

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Süper Lig'de 14. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

Cuma:

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol

