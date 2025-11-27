Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi jesti

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi jesti
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisi öncesinde sürpriz bir uygulamaya imza attı. Pazartesi günkü derbi öncesi Chobani Stadyumu'nda yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Süper Lig'de nefesler tutuldu! Gözler pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisine çevrildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'nda dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.
Sadettin Saran yönetimi, uzun süredir tartışma konusu olan deplasman tribünü girişindeki dar ve kapalı tünelleri genişletti.
Bu karar, sosyal medyada gündem olurken taraftarlar arasında olumlu yankı buldu.

Geçmiş yıllarda yaşanan görüntüler tepki toplamıştı

GÜNDEM OLMUŞTU

Chobani Stadyumu’nun deplasman tribününe giriş bölümü, her derbide gündeme geliyor ve büyük tepki topluyordu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaraylı taraftarların büyük zorluk yaşadığı dar tüneller, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde yeniden tartışma konusu olmuştu.

Tüneller genişletildi, üst kısım da açıldı

TÜNELLER GENİŞLETİLDİ! ÜST KISIM AÇILDI

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray taraftarlarının yıllardır şikayet ettiği deplasman tribünü girişindeki tünelleri genişleterek üst kısımlarını açtı. Bu hamle, derbi öncesi “jest” olarak yorumlandı.

OKUL AÇIK DESTEK VERDİ

Sosyal medya platformu X’te yapılan paylaşımlarda Fenerbahçeli taraftar grubu Okul Açık eski uygulamanın kaldırılması konusunda Fenerbahçe yönetimine seslenmişti.
Okul Açık grubu, “Renk fark etmeksizin tüm tribüncüler maçtan önce ve sonra insanlık dışı muamelelere maruz kalıyoruz. Çağ dışı uygulamaları istemiyoruz” çağrısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Sadettin Saran yönetimi derbi öncesi Galatasaray'a jest yaptı

SARAN'DAN JET HAMLE

Çağrıların ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sadettin Saran'ın talimatıyla deplasman tribünü girişindeki tüneller genişletildi, üst kısımları ise tamamen açıldı. Okul Açık grubu, “Sesimizi duyan yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bu kararın diğer kulüpler tarafından da örnek alınmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

