Fenerbahçe taraftarından TRT'ye büyük tepki: Maça saatler kala açıkladılar

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile bu akşam Kadıköy'de kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de taraftarlar TRT'ye büyük tepki gösterdi. Dev maça saatler kala TRT'nin kanal değişikliğine gitmesi Sarı Lacivertlileri kızdırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin maçı TRT1 yerine TRT Spor’dan yayınlanacak.
Maçın başlamasına saatle kala alınan bu karar, Sarı - Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Ferencvaros maçı 20.45’te TRT Spor ekranlarında olacak.

TRT1 yayın akışı değişti

TRT, kanal değişikliğine gerekçe olarak A Milli Basketbol Takımı’nın Bosna - Hersek ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçını gösterdi.

Fenerbahçe'nin maçı TRT Spor'dan yayınlanacak

A Milli Takımın basketbol karşılaşması saat 21.00’de TRT1’den yayınlanacak.

Fenerbahçe Ferencvaros karşısında: İlk 11'de sürprizFenerbahçe Ferencvaros karşısında: İlk 11'de sürpriz

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİLİ

Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada TRT'nin maça saatler kala aldığı karara yoğun tepki gösterdi.

Sarı Lacivertliler, sosyal medyadan “Türk takımlarının Avrupa maçları her zaman TRT1’den verilirdi” diyerek standart uygulamanın bozulmamasını savundular.

Özellikle kırsal bölgelerde TRT Spor’a erişim sıkıntısı yaşandığı, TRT1’in ise her televizyon cihazında yüklü olduğu da vurgulandı.

Ergin Ataman: Cumhurbaşkanı her hafta takımı soruyorErgin Ataman: Cumhurbaşkanı her hafta takımı soruyor

ERGİN ATAMAN İSYAN ETMİŞTİ

TRT’nin basketbol maçlarını ana kanal yerine yan kanallardan yayınlaması daha önce de gündem olmuştu.

Ergin Ataman daha önce TRT'ye tepki göstermişti

Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket sırasında bu duruma tepki göstermişti.

Türkiye'nin maçlarının zaman zaman TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanalları üzerinden yayınlanmasına isyan eden Ataman çağrıda bulunmuştu.

Ergin Ataman TRT'ye isyan ettiErgin Ataman TRT'ye isyan etti

EuroBasket'te Letonya ve Çekya galibiyetlerinin ardından Portekiz’i de farklı skorla geçerek sahadan zaferle ayrılan Millilerde Ataman maç sonunda “Bizi TRT Spor’dan TRT Spor Yıldız’a attınız. Umarım TRT1’e doğru gideriz” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

