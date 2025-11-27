Fenerbahçe Ferencvaros karşısında: İlk 11'de sürpriz
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi İspanyol Ricardo de Burgos.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 7 puan alan Fenerbahçe, 15. sırada bulunuyor. Ferencvaros ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 puanla 3. sırada.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Fenerbahçe'de Ferencvaros karşısında sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred oynamayacak.
Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de yok.
FENERBAHÇE-FERENCVAROS İLK 11'LER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun eksikler nedeniyle sürpriz bir kadroyla sahaya çıkmayı planladığı öğrenildi. Takımların muhtemel 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, Duran.
Ferencvaros: Dibusz, Raemaekers, Cisse, Szalai, Cadu, Toth, Keita, Zachariassen, Nagy, Yusuf, Varga.