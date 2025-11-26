Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı: Şaşırtan tahmin

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. 27 Kasım Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

RICARDO DE BURGOS DÜDÜK ÇALACAK

UEFA’nın kararıyla mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

“BERABERE BİTER”

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz ilginç bir tahminde bulundu. Durmaz, maçın beraberlikle sona ereceğini ifade etti.

PUAN DURUMU

İlk 4 haftada 7 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 15. sırada yer alıyor. 10 puandaki Macar ekibi ise 3. sırada bulunuyor.

SIRADA DERBİ VAR

Avrupa maçının ardından sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak dev derbi saat 20.00’de oynanacak.