Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı: Şaşırtan tahmin

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, tahminde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. 27 Kasım Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

RICARDO DE BURGOS DÜDÜK ÇALACAK

UEFA’nın kararıyla mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

Sinan Engin'den Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'de bayraklar yarıya inerSinan Engin'den Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'de bayraklar yarıya iner

“BERABERE BİTER”

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz ilginç bir tahminde bulundu. Durmaz, maçın beraberlikle sona ereceğini ifade etti.

rizfbb.jpg

PUAN DURUMU

İlk 4 haftada 7 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 15. sırada yer alıyor. 10 puandaki Macar ekibi ise 3. sırada bulunuyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

SIRADA DERBİ VAR

Avrupa maçının ardından sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak dev derbi saat 20.00’de oynanacak.

