Sinan Engin'den Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'de bayraklar yarıya iner

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyi değerlendirirken, Fenerbahçe derbisiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Engin, Asist Analiz Youtube kanalında şunları söyledi:

- Pazartesi günü Fenerbahçe'ye de yenilirsen, psikoloji başka yere gider. Galatasaray taraftarı da büyük resme bakacak ve malzemeyi görecek. Bu kadronun sakatlıklardan dolayı eli kolu bağlı. Galatasaray'a üzüldüm. 1 puana çok ihtiyacı olacak.

- Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Maçın manşeti bu. Bu 11’in oynayacağı oyun da ancak bu kadar olur. USG, hata yapmayan ve iyi savunma yapan, disiplinli bir takım. Çok pozisyon vermediler ama kalite olarak da üst düzey bir takım değillerdi.

- Icardi, Türkiye Ligi'nde leblebi gibi gol atıyorsun. Biraz sert ve agresif rakip seni pozisyona bile sokmuyor. Senin sermayen şu an sadece Türkiye'de attıkların, bu olmaz. Galatasaray ocak ayında mutlaka iyi santrfor almalı. Icardi'ye 3-4 gün tatil veriliyor atlıyor, 'Çocuklarımı göreceğim' diyor. Sen zaten devamlı gidiyorsun, devamlı geziyorsun. Kal, burada eksiğini tamamla. Icardi'nin izin günlerinde açığını kapatması lazım."

"SINGO PAMUK GİBİ OLDU"

- Ronaldo ve Messi’nin hiç adalesi attı mı? Bu adamlar makine gibi; hayatlarını buna göre yaşıyorlar. Singo’ya da ‘makine’ diyorduk, ama geldiğinden beri pamuk gibi oldu.

- Galatasaray, Fatih Terim dönemleri de dahil olmak üzere tarihinde hiç bu duruma düşmedi. Camiayı yakından ilgilendiren iki kritik maçın olduğu bir haftada 8–10 oyuncunun aynı anda sakat olduğu başka bir dönem yaşanmadı.

- Fenerbahçe şu an, ‘Biz Galatasaray’ı bir daha böyle yakalayamayız, bu haliyle yeneriz’ diye düşünüyordur. Galatasaray’ı gerçekten bir daha bu kadar eksik ve moralsiz yakalayamazsın. Eğer maç berabere biterse Okan Buruk ‘Tamamdır’ der.

- Fenerbahçe, Galatasaray’ın bu kadrosuna yenilirse bayraklar yarıya iner; Fenerbahçe’de matem olur. Fenerbahçe hiç kaybetmeyi düşünmüyor.

- Derbide Galatasaray için beraberlik iyi sonuç. Bu sakatlıklarla, bu moralsizlikle Saraçoğlu’ndan 1 puan alıyorsa Okan Buruk onu öpüp başına koysun.