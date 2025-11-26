Hasan Şaş Galatasaray maçı sonrası isyan etti

Hasan Şaş Galatasaray maçı sonrası isyan etti
Yayınlanma:
Galatasaray maçı sonrası Hasan Şaş’tan İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’e sert tepki: Şeref yoksunusun.

Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından Hasan Şaş, hakem Jose Maria Sanchez’in yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’ye evinde 1-0 mağlup olarak 33 maç sonra RAMS Park'ta yenilgiyle tanıştı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Maçın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez, verdiği kararlarla tepki topladı. Özellikle Sarı Kırmızılılar hakemin birçok pozisyonda takdir hakkını Belçika ekibinden yana kullandığını iddia etti.

Rıdvan Dilmen Osimhen iddiası: Fenerbahçe taraftarını üzecek haberRıdvan Dilmen Osimhen iddiası: Fenerbahçe taraftarını üzecek haber

SporON YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez hakkında çok sert ifadeler kullandı:

Çocuk (Arda Ünyay) basmamış bile, ‘Topa vurdum’ diyor. Gencecik bir oyuncuyu ilk Şampiyonlar Ligi maçında oyundan atıyorsun.

Ama maçın 55. dakikasında Uğurcan’ın ayağına basan oyuncuyu, sarı kartı olmasına rağmen oyundan atmıyorsun.

Sinirlerime hakim olarak en hafif tabirle söyleyeceğim, sen şeref yoksunusun hakem. Sen şeref yoksunu bir hakemsin!

Şaş, Galatasaray’ın kaybetmesinin önemli olmadığını, ancak hakemin yönetimiyle maçı “katlettiğini” savundu.

hakem.jpg

SOSYAL MEDYADA KARŞILIK BULDU

Hasan Şaş’ın sözleri kısa sürede viral oldu. Galatasaraylı taraftarlar arasında hakem yönetimine yönelik yoğun tartışmalar yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Spor
Ümit Özat'tan derbi öncesi Osimhen iddiası
Ümit Özat'tan derbi öncesi Osimhen iddiası
Milli sporcu rakiplerine bunu yapıyormuş: Onlar da "Vay be elemana bak" diyorlarmış
Milli sporcu rakiplerine bunu yapıyormuş: Onlar da "Vay be elemana bak" diyorlarmış
Sinan Engin'den Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'de bayraklar yarıya iner
Sinan Engin'den Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'de bayraklar yarıya iner