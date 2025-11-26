Hasan Şaş Galatasaray maçı sonrası isyan etti

Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından Hasan Şaş, hakem Jose Maria Sanchez’in yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’ye evinde 1-0 mağlup olarak 33 maç sonra RAMS Park'ta yenilgiyle tanıştı.

Maçın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez, verdiği kararlarla tepki topladı. Özellikle Sarı Kırmızılılar hakemin birçok pozisyonda takdir hakkını Belçika ekibinden yana kullandığını iddia etti.

SporON YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez hakkında çok sert ifadeler kullandı:

Çocuk (Arda Ünyay) basmamış bile, ‘Topa vurdum’ diyor. Gencecik bir oyuncuyu ilk Şampiyonlar Ligi maçında oyundan atıyorsun.

Ama maçın 55. dakikasında Uğurcan’ın ayağına basan oyuncuyu, sarı kartı olmasına rağmen oyundan atmıyorsun.

Sinirlerime hakim olarak en hafif tabirle söyleyeceğim, sen şeref yoksunusun hakem. Sen şeref yoksunu bir hakemsin!