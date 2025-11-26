Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde BElçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ye sahasında yenilerek Fenerbahçe derbisi öncesinde büyük yara aldı.

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı mağlubiyeti ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini değerlendirdi.

Ünlü spor yorumcusu ayrıca Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak bir iddiayı da gündeme taşıdı.

Dilmen, Okan Buruk’un maç öncesinde oyunu 1-0 üzerine kurduğunu söylerken, "İyi bir ilk 11 vardı ama sakatlıklar hesapları değiştirdi" yorumunda bulundu.

Rıdvan Dilmen Icardi'nin hazır olmadığını söyledi

Ünlü yorumcu, Icardi’nin 90 dakika oynayacak durumda olmadığını, Sara ve İlkay’ın da tam hazır olmadığını belirtti ve Jakobs’un sakatlığı sonrası yapılan değişiklikleri eleştirdi:

Icardi Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika oynayacak durumda değil.

Sara ve İlkay yüzde yüzünde değil.

Hoca planladıklarının dışında gitmiyor maçı izlerken aslında. Kontrollü oyunla devreyi buldu.

İstediği de aslında duran toptan golü bulmak. Planlarını bozan Jakobs'un arka adelesinin çekip çıkmak istemesi oldu.

Galatasaray'daki asıl sorunu açıkladı: Kimse bahanelere sığınmasın

Okan Buruk'a göndermede bulunan Dilmen, "Arda’yı stopere koymak hata oldu. Galatasaray’ın bozmaması gereken yer stoper hattıydı" sözleriyle taktik eleştirisinde bulundu ve Sanchez’in yokluğunda savunmanın zayıfladığını vurguladı.

YEDEK KULÜBESİ GÖNDERMESİ

Dilmen, Galatasaray’ın eksikler nedeniyle zorlandığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde bu kadar fark açmasının sebebi ne biliyor musun?

Yedek kulübelerinin farkı nedeniyle.

Galatasaray bugün eksikler nedeniyle burada eksik kaldı.

Ligde 5 değişiklik var.

Galatasaray ve Fenerbahçe rakiplerinden çok daha bütçeli takımlara sahip.

Yedek kulübelerinde de pahalılar.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuracak Osimhen iddiası

OSIMHEN İDDİASI

Rıdvan Dilmen son olarak Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi önemli bir iddiada bulundu. Sarı Lacivertli taraftarları üzecek haberi veren Dilmen, "Bence Lemina da Osimhen de derbide ilk 11’de oynayacaktır" dedi.

Dilmen'in Osimhen iddiası Fenerbahçe taraftarını üzerken Galatasaray cephesinde sevinçle karşılandı.