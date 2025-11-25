Sedat Kaya

Sedat Kaya

Galatasaray'daki asıl sorunu açıkladı: Kimse bahanelere sığınmasın

Yayınlanma:

Kimse eksiklere, sakat listelerine, bahanelere sığınmasın.
Kimse hakeme faturayı kesmesin.
Saint-Gilloise kim yahu?
Sokağa çık, yüz futbolsevere sor; doksanı adını ilk kez duyduğunu söyler. Avrupa futbol tarihinde, Belçika sınırları dışında ciddiye alınacak bir başarıları yok. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları dört maçta 12 gol yemiş bir takım.
Bu maça kadar sanki devler ligine yanlışlıkla girmiş bir misafir gibiydi. Ama gel gör ki Galatasaray, kendisinden 3–5 gömlek aşağı seviyede olan bu ekibe yenildi. Bu gelecek adına mutlaka sorgulanmalı.

Tamam Osimhen yoktu, Lemina yoktu, Singo yoktu…
Peki ama İcardi vardı. Sane vardı. Torreira vardı. İlkay vardı. Sara vardı.
Saint-Gilloise kadrosunda bu isimlerin seviyesine yaklaşabilecek tek bir oyuncu bile yok.
Galatasaray, böyle bir takım karşısında ilk yarıda sahada yoktu desek abartmış olmayız. Orta sahadaki dirençsizlik, hücumu zincirleme biçimde felç etti. Top ileriye her gittiğinde geri dönmek zorunda kaldı. Saint-Gilloise’ın daha sakin, daha akıllı oynadığı maçta Galatasaray’ın üretebildiği Sara’nın direkten dönen şutu ve kaleciden dönen bir vuruşu oldu. Onun dışında rakip kaleyi tedirgin eden bir pozisyon bile üretemediler.
Hadi gol atamadın, bari gol yeme be arkadaş.
David'in golünde o savunma hatası neydi öyle.
Aslında sorun eksiklerde değil; sorun oyunda.
Sorun rakipte değil; sorun Sarı Kırmızıların kendisinde.
Galatasaray kazansaydı ilk 24'ü garantileyecekti.
Şimdi ayıkla pirincin taşını.
Önce Monaco, sonra Atletico Madrid deplasmanları.
Ayağına gelen kısmeti tepmek buna denir.
Yazık.
Son haftalarda Galatasaray'ın futbolunda ciddi düşüş var.
Ayrıca bu kadar çok sakatlığın da bir açıklaması olmalı.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Fenerbahçe'de büyük değişim: Tedesco'yu gördünüz mü çok bilmişler

 24 Kasım 2025 Pazartesi 09:59

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

 23 Kasım 2025 Pazar 22:04

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçından çıkarması gereken dersi açıkladı

 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:16

Koca devlet bir tuvaleti nasıl yıkamaz: Aydın Ayayaydın'ın VİP tuvaleti kozmik oda mı?

 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:23

Milliler matadoru çaresiz bıraktı: Helal olsun bizim çocuklara

 19 Kasım 2025 Çarşamba 00:53

AKP'li Ayaydın'ın hukuki dokunulmazlığı mı var?

 18 Kasım 2025 Salı 10:13

Ferhat Gündoğdu oteldeki kadınlar ve hakemler: Türk futbolunun en kirli sırrı

 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:34

Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı

 16 Kasım 2025 Pazar 12:26

Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil

 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:07

İmamoğlu'na istenen 23 asırlık tarihi ceza: Roma İmparatorluğu kurulduğunda hapse girseydi hala cezaevindeydi

 12 Kasım 2025 Çarşamba 15:38
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Galatasaray'daki asıl sorunu açıkladı: Kimse bahanelere sığınmasın
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Ankara'da İmralı türbülansı
Bülent Yücetürk
BülentYücetürk
CHP’nin Yolu, Kemal Bey’in Yol Ayrımı
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
‘Oğlum vahşete kurban gitti’
Uğur Ergan
UğurErgan
Tedavi İmralı ziyaretinde değil demokraside
Trump ve Selman birbirine girdi
Trump ve Selman birbirine girdi
Teknoloji devi resmen duyurdu! 6 bin kişi kovulacak yerine yapay zekâ geçecek
Teknoloji devi resmen duyurdu! 6 bin kişi kovulacak yerine yapay zekâ geçecek
Eski muhtar köy meydanına öldürüldü
Eski muhtar köy meydanına öldürüldü
Trump’tan ‘barış planı’ hamlesi: Beyaz Saray Moskova’yla Pentagon Kiev’le görüşecek
Trump’tan ‘barış planı’ hamlesi: Beyaz Saray Moskova’yla Pentagon Kiev’le görüşecek