Samsunspor'dan Galatasaray yalanlaması

Samsunspor, futbolcusu Anthony Musaba'nın olası transferi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Samsunspor'da futbolcu Anthony Musaba ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Samsun ekibi, Musaba'nın olası transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada yer alan iddialara dair açıklama yaptı.

''GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR''

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

KAMUOYU DUYURUSU

Son günlerde bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye olası transferi üzerinden; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’a atfen servis edilen ve “Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz” şeklinde yansıtılan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsız, mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım; şeffaflık, dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmaktadır.
Haberlere konu edilen şekilde herhangi bir ifade, görüşme ya da yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini saygıyla kamuoyuna duyururuz.

Samsunspor Futbol Kulübü

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

