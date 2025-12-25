Sergen Yalçın istedi: Beşiktaş milli yıldızın peşinde

Sergen Yalçın istedi: Beşiktaş milli yıldızın peşinde
Yayınlanma:
Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, devre arası transfer döneminde 4 ile 6 arasına takviye yapmayı hedefliyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle stoper, sol bekin ve orta sahanın güçlendirilmesini istediği aktarıldı.

salihh.jpg
Beşiktaş Salih Özcan'ı istiyor

EN CİDDİ ADAY SALİH ÖZCAN

Beşiktaş'ta orta saha transferi için en ciddi aday Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan.
Salih Özcan, Beşiktaş'ın bu bölge için listede ilk sırada bulunuyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg

SERGEN YALÇIN'DAN TALEP

Sergen Yalçın'ın, 27 yaşındaki oyuncunun alınmasını talep ettiği ifade edildi.
Alman devinde forma şansı bulmakta zorlanan Salih Özcan'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

Salih Özcan'ın Dortmund ile olan sözleşmenin bitmesine 6 ay kaldı.
Beşiktaş yönetimi, tecrübeli oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmeyi amaçlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

