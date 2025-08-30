Ergin Ataman TRT'ye isyan etti

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te karşı karşıya geldiği Portekiz'i 95-54 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Türkiye'nin başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

Milli takımın iyi bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Ataman, maçın yayınlandığı kanala tepki gösterdi.

''UMARIM TRT 1'E DOĞRU GİDERİZ''

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, ''Portekiz maçının rahat geçeceğini siz de tahmin ettiniz herhalde bizi TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz'' şeklinde konuştu.

TÜRKİYE 3'TE 3 YAPTI

Türkiye, EuroBasket'te Letonya, Çekya ve Portekiz'i yenerek grupta 3'te 3 yaptı.

Milli takım, 1 Eylül'de Estonya, 3 Eylül'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.