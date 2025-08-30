Ergin Ataman TRT'ye isyan etti

Ergin Ataman TRT'ye isyan etti
Yayınlanma:
A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı maçın TRT Spor Yıldız'dan yayınlanmasına tepki gösterdi.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te karşı karşıya geldiği Portekiz'i 95-54 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Türkiye'nin başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

Milli takımın iyi bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Ataman, maçın yayınlandığı kanala tepki gösterdi.

''UMARIM TRT 1'E DOĞRU GİDERİZ''

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, ''Portekiz maçının rahat geçeceğini siz de tahmin ettiniz herhalde bizi TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz'' şeklinde konuştu.

TÜRKİYE 3'TE 3 YAPTI

Türkiye, EuroBasket'te Letonya, Çekya ve Portekiz'i yenerek grupta 3'te 3 yaptı.

Milli takım, 1 Eylül'de Estonya, 3 Eylül'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Galatasaray'ın Türkiye'deki tek rakibini açıkladı
Galatasaray'ın Türkiye'deki tek rakibini açıkladı
Galatasaray 4'te 4 yaptı: Rizespor'u devirdi
G.Saray 4'te 4 yaptı