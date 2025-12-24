27 yaşındaki ünlü sporcu otelde ölü bulundu

Sporun yönetim organı olan Uluslararası Biatlon Birliği (IBU), sporcunun ölümünün İtalyan yetkililer tarafından doğrulandığını belirtti.

‘DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ’

Örgütün başkanı Olle Dahlin, “IBU, Sivert Bakken'in ani ölümünün trajik haberi karşısında derin bir şok ve üzüntü duymaktadır” dedi.

"Sivert'in büyük zorluklar yaşadığı bir dönemin ardından biatlona geri dönüşü, biatlon ailesindeki herkes için büyük bir sevinç kaynağı ve onun dayanıklılığı ve kararlılığının ilham verici bir göstergesiydi.”

ÜLKESİNİ DÜNYA KUPASI’NDA TEMSİL ETMİŞTİ

Bakken, 2022'de Oslo Holmenkollen'de 15 kilometrelik toplu start yarışında ilk Dünya Kupası zaferini kazandı.

2021-2022 sezonundaki başarısının ardından, kalp problemleri nedeniyle kariyeri durdu, ancak uzun bir geri dönüşün ardından Norveç'i Biatlon Dünya Kupası'nda temsil etti.

GENEL SIRALAMADA 13’ÜNCÜ OLDU

Bakken, hafta sonu Fransa'nın Le Grand Bornand kentinde düzenlenen Dünya Kupası yarışmasına katıldı ve bu sezonun genel sıralamasında 13. oldu.

Sosyete bu ölümle sarsıldı: 32 yaşında yatağında ölü bulundu

Adana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulundu

Norveç kamu yayıncısı NRK, Bakken'in yüksek irtifa antrenman kampı için Lavaze'ye gittiğini söyledi.

‘SONSUZA KADAR KALBİMİZDE KALACAK’

Dahlin, “Bu kadar genç yaşta vefat etmesi anlaşılması imkansız, ancak o unutulmayacak ve sonsuza kadar kalbimizde kalacak” dedi.