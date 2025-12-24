27 yaşındaki ünlü sporcu otelde ölü bulundu

27 yaşındaki ünlü sporcu otelde ölü bulundu
Yayınlanma:
Norveçi Dünya Kupası'nda temsil eden biatloncu Sivert Guttorm Bakken, İtalya'nın Lavaze kentindeki otel odasında ölü bulundu. Norveç Biatlon Federasyonu, 27 yaşındaki sporcunun ölüm nedeninin bilinmediğini açıkladı.

Sporun yönetim organı olan Uluslararası Biatlon Birliği (IBU), sporcunun ölümünün İtalyan yetkililer tarafından doğrulandığını belirtti.

‘DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ’

Örgütün başkanı Olle Dahlin, “IBU, Sivert Bakken'in ani ölümünün trajik haberi karşısında derin bir şok ve üzüntü duymaktadır” dedi.

"Sivert'in büyük zorluklar yaşadığı bir dönemin ardından biatlona geri dönüşü, biatlon ailesindeki herkes için büyük bir sevinç kaynağı ve onun dayanıklılığı ve kararlılığının ilham verici bir göstergesiydi.”

ÜLKESİNİ DÜNYA KUPASI’NDA TEMSİL ETMİŞTİ

Bakken, 2022'de Oslo Holmenkollen'de 15 kilometrelik toplu start yarışında ilk Dünya Kupası zaferini kazandı.

2021-2022 sezonundaki başarısının ardından, kalp problemleri nedeniyle kariyeri durdu, ancak uzun bir geri dönüşün ardından Norveç'i Biatlon Dünya Kupası'nda temsil etti.

GENEL SIRALAMADA 13’ÜNCÜ OLDU

Bakken, hafta sonu Fransa'nın Le Grand Bornand kentinde düzenlenen Dünya Kupası yarışmasına katıldı ve bu sezonun genel sıralamasında 13. oldu.

Sosyete bu ölümle sarsıldı: 32 yaşında yatağında ölü bulunduSosyete bu ölümle sarsıldı: 32 yaşında yatağında ölü bulundu

Adana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulunduAdana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulundu

Norveç kamu yayıncısı NRK, Bakken'in yüksek irtifa antrenman kampı için Lavaze'ye gittiğini söyledi.

‘SONSUZA KADAR KALBİMİZDE KALACAK’

Dahlin, “Bu kadar genç yaşta vefat etmesi anlaşılması imkansız, ancak o unutulmayacak ve sonsuza kadar kalbimizde kalacak” dedi.

“IBU, bu çok zor zamanda Sivert'in ailesi ve arkadaşları, takımı ve Norveç biatlon ailesinin tüm üyeleriyle birlikte.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Spor
Mustafa Çulcu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı
Mustafa Çulcu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı
Kenan Yıldız kararı şaşkına çevirdi: İtalya'yı karıştırdı
Kenan Yıldız kararı şaşkına çevirdi: İtalya'yı karıştırdı