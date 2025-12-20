Adana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulundu

İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Mahallesi’ndeki dere kenarında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde, cesedin 14 gündür kayıp olarak aranan Vahit Şentuna’ya ait olduğu anlaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SEFERBERLİK HALİNDE SÜRMÜŞTÜ

Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık’ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan bir çocuk babası Şentuna için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatılmıştı. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler de günlerce süren çalışmalara destek vermişti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Vahit Şentuna’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şentuna'nın dere kıyısına nasıl ulaştığı ve ölüm sebebiyle ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.