Adana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulundu

Adana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulundu
Yayınlanma:
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık’tan bu yana her yerde aranan 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna’dan acı haber geldi. Talihsiz adamın cansız bedeni, evinden kilometrelerce uzaklıktaki bir dere kıyısında bulundu.

İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Mahallesi’ndeki dere kenarında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde, cesedin 14 gündür kayıp olarak aranan Vahit Şentuna’ya ait olduğu anlaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SEFERBERLİK HALİNDE SÜRMÜŞTÜ

Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık’ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan bir çocuk babası Şentuna için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatılmıştı. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler de günlerce süren çalışmalara destek vermişti.

Kahvede otururken hayatlarının şokunu yaşadılar! 2 yaralıKahvede otururken hayatlarının şokunu yaşadılar! 2 yaralı

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Vahit Şentuna’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şentuna'nın dere kıyısına nasıl ulaştığı ve ölüm sebebiyle ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı: Ambulansı böyle bekledi
Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı: Ambulansı böyle bekledi
Yankı Bağcıoğlu 'dron' uyarısı: Kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır"
Yankı Bağcıoğlu 'dron' uyarısı: Kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır"