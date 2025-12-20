Kahvede otururken hayatlarının şokunu yaşadılar! 2 yaralı

Kahvede otururken hayatlarının şokunu yaşadılar! 2 yaralı
Yayınlanma:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kahvehanede otururan iki kişinin üzerine tavandan sıva parçaları düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde bir kahvehanede oturan iki kişinin üzerine tavandan sıva parçaları düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAHVEDE OTURURKEN HAYATLARINDAN OLUYORLARDI

Saat 13.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanenin tavanındaki sıva parçaları masada oturan müşterilerin üzerine düştü.

kiraathanede-tavandan-kopan-siva-parcala-1072290-318195.jpg

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

kiraathanede-tavandan-kopan-siva-parcala-1072283-318195.jpg

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı: Ambulansı böyle bekledi
Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı: Ambulansı böyle bekledi
Adana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulundu
Adana'da 14 gündür aranan zihinsel engelli adam ölü bulundu
Yankı Bağcıoğlu 'dron' uyarısı: Kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır"
Yankı Bağcıoğlu 'dron' uyarısı: Kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır"