Kahvede otururken hayatlarının şokunu yaşadılar! 2 yaralı
Yayınlanma:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kahvehanede otururan iki kişinin üzerine tavandan sıva parçaları düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde bir kahvehanede oturan iki kişinin üzerine tavandan sıva parçaları düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.
KAHVEDE OTURURKEN HAYATLARINDAN OLUYORLARDI
Saat 13.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanenin tavanındaki sıva parçaları masada oturan müşterilerin üzerine düştü.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA