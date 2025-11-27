Islak mendil devrimi

﻿Aslında devrim kavramıyla zihinlere kazınmasını umdukları Arap Baharı.. Turuncu devrimler.. Önce sanayi sonra teknoloji devrimi.. İran’daki molla rejiminin kod adı İslam devrimi..

Benim kuşağım devrim kavramı ve söylemine aşinadır.

Şimdiki gençler pek bilmez!

Ama Ankara’nın son hamlesiyle onlar da öğrenecek. Çünkü, müjdeler olsun, ISLAK MENDİL DEVRİMİ kapıda.

Avrupa “doğada kolayca çözülüp yok olmuyor” diye ıslak mendili yasaklama kararı aldı. Türkiye durur mu, bizi muasır medeniyet seviyesine taşıyacak bu uygulama için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı hazırlığa göre yakında bizde de satışı ve kullanımına kısıtlama gelecek.

“Doğayı korumak” adına atılan adımları küçümsediğimi düşünmeyin.

Ben sadece aynı hassasiyetin “insanı da korumak” için atılması.. Muasır medeniyet seviyesine hızla koşarken hukukun ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyorum.

Bugünden yarına hukuk alanında da devrim beklemiyorum elbette. Belki ikinci Türkiye yüzyılında sıra ona da gelir! Zira iktidarımız ve İmralı paydaşları bugünlerde çok yoğun.

O kadar yoğun ki, gördüğüm kadarıyla DEM mesela, Fatih Altaylı’nın aldığı hapis cezasına dün bir yorumda bulunmamıştı.

Birilerinin “muhalif” diye tarif ettiği ama neye muhalefet ettiğini söylemediği medya, çaresiz, yine AKP’li Şamil Tayyar’ın mesajıyla yetindi:

“Terörsüz Türkiye projesi, sanırım sadece PKK terörünün sonlandırılması amacına matuf değildir. Terör üreten veya terörü besleyen bataklığın kurutulması, istismar alanlarının tasfiyesi de sürecin parçasıdır. Bu bağlamda demokrasi açığının kapatılması, temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, önemlidir. Velhasıl, topyekun bir iç tahkimata, birlikte yaşama sebeplerini çoğaltmaya, huzur ortamını güçlendirmeye ihtiyaç var. Bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken, Fatih Altaylı gibi bildik isimlerin ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür. Madem yeni bir başlangıç yapılıyor, hayatın her alanına dokunmak gerekir.”

*. *. *

Ama asıl mesele Fatih Altaylı’nın 4 yıl 2 ay gibi bir cezaya çarptırılıp yeniden cezaevine gönderilmesi değil bence!

Saray’ın Kemal Sunal’ın filmini hatırlatan “ZEHİR HAFİYE” kadrosu Fatih’i tam zamanında tespit ve teşhis etmiş. Bir bakmışlar ki Erdoğan’a suikast düzenleme peşinde.. Tehdit ediyor.. Açmışlar kara kaplı kitabı. Suç, TCK 310. madde kapsamına giriyor. Yani “cumhurbaşkanının şahsına karşı fiili saldırı” söz konusu.

FİİLİ ne demek diye Google hazretlerine sordum. “Eylemsel, eylemli” demekmiş.

Aklım karışmadı değil.

Fatih stüdyoda otururken nasıl bir fiili saldırıda bulunmuş olabilirdi acaba?

Hani, arada haberlerini görürüz, genellikle ergenlikten çıkamamış tipler uçakları hedef alıp pilotlara lazer sıkıyormuş!

Fatih de çaktırmadan Ankara’ya, Saray’a lazer sıkmış olabilir mi?

Hakkındaki iddianamede buna dair bir nota rastlayamadım. İddia dümdüz, Osmanlı dönemine dair değerlendirmenin bugüne sekerek Erdoğan’ı hedef almış olmasıydı.

Niyet okuyucuları, bunun basbayağı suikast girişimi olduğunu anında anlamıştı elbette.

Ne de olsa geçmişten örnekler de vardı önlerinde: Mümtazer Türköne’nin Zaman yazıları gibi!

*. *. *

Mümtazer Türköne ile kişisel ya da ideolojik hiçbir yakınlığım yok. Ancak bir yazı yüzünden, aynı kanun maddesiyle “fiili saldırı” diye suçlanması, benim arkaik adalet anlayışıma uymamıştı. Medya Mahallesi programında da bu nedenle defalarca dile getirmiştim saçmalığı.. Hatta “bir yazıyla nasıl fiilen saldırıda bulunulabilir” diye bir gösteri bile yapmıştım. A 4 kâğıttan yaptığım uçağı stüdyoda uçurmaya çalışmış.. Bir yazının suikast için ancak böyle kullanılabileceğini anlatmıştım.

Mümtazer Türköne yıllarca hapis yattı. Daha sonra Bahçeli sayesinde değil belki ama onun çağrısı üzerine özgür kaldı. Ancak damdan düştüğü için halinden anlamasını beklediğim Fatih Altaylı için dün sosyal medyada iki kelime söylemedi.. Yazık!

*. *. *

Bir itirazım da Fatih’in dünkü duruşmada söylediği “Cumhurbaşkanı korkan birisi değil ki” sözlerine!

Erdoğan’ın kimi kaynaklara göre 2.500, kimi kaynaklara göre iki katı koruma ordusunu neye yormalı!

Vaktiyle önemli bir emniyet görevlisinden “Cemaat Erdoğan’ı ‘size suikast düzenleyecekler’ diye korkutuyor” diye duymuştum.

Elbette bir cumhurbaşkanı bu iddialara karşı önlemini alır.. Her yere etten duvarla çevrelenmiş olarak.. Çifte zırhlı limuzinli konvoyu ile gider.

De…

Rica ediyorum, Fatih’in sözlerini “fiili saldırı” diye yorumlama saçmalığına tenezzül edilmez.

Hele hele İddianamede bile doğrudan Fatih’e bağlanmayan bir suçlama ile bu kadar ağır bir karar alınmaz.

Son söz savunmanın.. Yani Fatih’in tam da bunu anlatan tespiti olsun:

“Aslına bakarsanız iddia makamı da benim Sayın Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmediğimi, mütalaasının sonunda zımnen belirtiyor. Çünkü şöyle demiş, baktım ona. Diyor ki 'Cumhurbaşkanı'na bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle'.. Yani benim böyle bir şey gerçekleştireceğimi söylemiyor. Benim böyle bir girişimim olduğunu söylemiyor. Benim bahsettiğim Cumhurbaşkanı'na bir saldırı değil. Benim bahsettiğim yıllar önce olmuş olaylar ve ben demokrasinin bir erdem olduğunu, Türk halkının sandığını sevdiğini söyleyerek böyle bir şeyden bahsediyorum ama geçmişteki örneği vermemden bile sayın iddia makamı asla beni suçlamıyor. Gerçekleştirileceğinden bahisle yani birinci tekil şahıs gerçekleştireceğinden bahisle demiyor. O yüzden çok açık ki savcılık makamımız da görüyor ki benim böyle bir niyetim yok. Benim böyle bir kastım yok. Böyle bir şeyi ne öneriyorum ne söylüyorum ne iddia ediyorum..”

Bir son söz de benden.

Bakmayın böyle saçma sapan espriler yapmaya çalıştığıma.

Aklıma bile gelmezdi Fatih için ağlayacağım. Ama kararı duyunca dayanamadım.

Kendim için mi, oğlum ve yeğenlerim için mi, yoksa memleketin kendisi için mi bilmiyorum.. Ağladım.