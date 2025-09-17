Eğitim bir aşksa, maşuk eğitim aşık Mansur Yavaş’tır

İnsanlık var olduğundan beri insan ruhunu iyiliğe, güzelliğe veya tam tersi olumsuz duygulara iten gücün; ruhu yönlendiren şeyin ne olduğu tartışılmış ve çeşitli filozoflar bu konuda farklı fikirler belirtmiştir. Ben bu görüşler arasında Aristoteles’in düşüncelerine, Mevlana ile benzerliğinden dolayı, çok değer veririm.

Aristoteles’e göre insan ruhunu harekete geçiren en güçlü mekanizma aşktır. Potansiyelin gerçeğe dönüşmesini sağlayan, “ne olmalı” ya yönelten o içsel tutku… Dışarıdan bir etki olmadan ruhu içeriden tetikleyen o şey, aşktır.

Fuzûlî de “Aşk imiş her ne var âlemde / İlm bir kıyl u kâl imiş ancak” mısralarıyla evrende olup biten her şey için aşkı merkeze almıştır.

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eğitim vizyonu da böyle bir aşka dayanıyor: Eğitim aşkına. Çocukların yüzünde gülümseme görmek, onların “Ben de varım” diyebildiği bir eğitim süreci kurmak için atılan her adım, bu aşkın bir yansımasıdır. Mansur Başkan’ın içten tetikleyicisi ne beğenilme arzusu, ne kendini gösterme isteği, ne de oy toplamadır. O sadece, “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya kadar” ,”Yatağa aç ve eğitimsiz giren tek çocuk kalmayıncaya kadar” çocukların yüzünü güldürmeyi kendine şiar edinmiştir.

Eğitime Destek Paketi

Bu anlayışın ürünü olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için “Eğitime Destek Paketi”ni açıkladı.

Bu paket yalnızca maddi yardımların toplamı değil; fırsat eşitliğini kurumsallaştırmayı, ailelerin yükünü hafifletmeyi ve Ankara’yı yeniden “güzel insanların diyarı” kılmayı hedefleyen bir vizyonun somut yansımasıdır.

Paketin İçeriği

• İlkokul öğrencileri için okul kıyafeti, kırtasiye, kantin ve servis desteği,

• Ortaokul öğrencileri için okul kıyafeti, kırtasiye ve aylık 100 binişlik ulaşım abonmanı,

• Lise öğrencileri için ise aylık 100 binişlik ulaşım abonmanı sağlanıyor.

On binlerce öğrencinin kıyafet ve kırtasiye desteğinden faydalanacağı, kantin ve servis destek başvurularının SMS yoluyla başlatıldığı ve kantin desteğinin merkez ilçelere kadar yaygınlaştırıldığı açıklandı. Bu da sözlerin ötesinde, uygulamanın sahada karşılık bulduğunu gösteriyor.

Dayanışma Modeli

Bu destekler klasik anlamda bir “yardım” değil, toplumsal bir dayanışma modelidir. Çünkü süreçte yalnızca aileler ve öğrenciler değil, yerel esnaf da gözetiliyor:

• Kantin desteği, kantin işletmecilerini dışlamadan uygulanıyor, belediye tarafından dağıtılan kumanyalar yerine öğrencilerin arkadaşları ile koşarak gidip kendi seçimlerini yapacakları bir yardım seçilerek çok yönlü düşünülüyor.

• Servis desteği, servisçilerle işbirliği halinde düzenleniyor. Yine belediyenin araçları kullanılmadan servis esnafına da can suyu oluyor.

Böylece hem öğrencinin, hem ailenin, hem de küçük esnafın çıkarını gözeten; onurlu ve kapsayıcı bir sistem kuruluyor. Yardım alan birey pasif bir konumda değil; nerede, nasıl kullanacağını seçme hakkına sahip bir özne olarak sürece katılıyor.

Eğitim Aşkı ve Umut

Her kıyafet desteği, her ulaşım desteği, her kantin desteği aslında tek bir şeyin ürünü: eğitim aşkı. Eğitim aşkıyla yönetilen bir şehirde destek, yalnızca öğrencinin üstün yararı gözetilerek ve insan onuruna uygun sağlanıyor. Toplumda umut inşası ve toplumsal vicdanın güçlenmesi de sağlanıyor.

“Eğitime Destek Paketi”, Ankara’yı yalnızca bir şehir değil, bir vicdan kalesi haline getiriyor. Eğitimde fırsat eşitliği, esnafla dayanışma ve insan onuruna saygı, kalpten filizlenen bir eğitim sevdasının pratik karşılığına dönüşüyor.

Bu destekler; siyasette temizliğin, adaletin, insanlığın hâlâ yaşadığının göstergesidir. Karşılığının ise sadece bir çocuğun gülümsemesi olması açısından çok değerlidir.

Tüm bu saydıklarımdan dolayı diyorum ki:

“EĞİTİM BİR AŞKSA, MAŞUK EĞİTİM; AŞIK MANSUR YAVAŞTIR.”

Bu ifade bir slogan olmanın ötesinde, Ankara’nın sokaklarında, okul bahçelerinde, öğrencilerin gülüşlerinde, yoksul ailelerin evlerinde, hayat bulan bir gerçektir. Ankara’da eğitim yalnızca devletin zorunlu bir hizmeti olmaktan çıkmış sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olmuş; Mansur Başkan tarafından gönülden sahiplenilmiş olan ve her bireyin kalbine dokunan bir sevdadır. Çünkü bu şehirde çocukların umudu, ailelerin güveni, bir tek noktada birleşmektedir: Eğitim aşkında.

Ve bu aşkın kahramanı, şefkatle yoğrulmuş bir vizyonun sahibi olan Aşık Mansur Başkandır; bu aşkın yansıdığı mekân ise Maşuk Ankara’dır. Ankara artık yalnızca başkent değil, aynı zamanda eğitimin ve umudun kalbi olarak anılmalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…