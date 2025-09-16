Frankfurt Galatasaray maçına tartışmalı hakem: Bu skandalları çok konuşuldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginde Eintracht Frankfurt ile oynacağı maçın İtalyan hakemi Marco Guida karizmasıyla değil, tartışmalarıyla hafızalara kazınan bir isim.

1981 doğumlu Guida, Pompei’den çıkıp Serie A’nın en sert derbilerine, UEFA’nın en kritik maçlarına kadar yükseldi.

Oyun kontrolünde otoriter ama genelde oyunu fazla kesmemesiyle tanınıyor. 2014’ten bu yana FIFA kokartıyla Avrupa arenasında görev yapıyor. Ama yükseldikçe adı daha çok tartışıldı.

NAPOLI BAĞI VE ÇELİŞKİ

Napoli doğumlu olduğu için Napoli maçlarını yönetmiyor. Bu etik duyarlılık, aynı zamanda büyük bir çelişkiyi de barındırıyor. Çünkü şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Inter–Lazio maçında VAR odasında görev aldı. Napoli’nin kaderiyle bu kadar iç içe bir maçta yer alması, İtalya’da büyük tepki çekti. Bizde olsa? Tahmin etmek zor değil: “MHK operasyon çekiyor” manşetlerini çoktan atardık.

AVRUPA SAHNESİNDE SKANDALLAR

Guida’nın tartışmalı kararları yalnızca İtalya ile sınırlı değil. Atletico Madrid–Lille maçındaki şüpheli penaltı, Rangers’ın oyuncusu Jefte’ye gösterdiği ağır kırmızı kart, Inter–Bologna’da görmezden geldiği pozisyonlar… Hepsi akıllarda “oyunun akışını değiştiren hakem” etiketini pekiştirdi.