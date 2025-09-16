Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz'a tek şart sundu

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde iyileştirme yapmaya hazırlanıyor.

DURSUN ÖZBEK YENİ SÖZLEŞME İÇİN TEK ŞART SUNDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oynadığı istekli futbolla yeniden yönetimin güvenini kazanan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme için tek şart sundu.

Fenerbahçe Alanyaspor maçının sonucunu duyurdu

Dursun Özbek, milli futbolcudan yeni bir menajer bulmasını isteyecek.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, yaptığı açıklamalarda gündem olmuştu.

KOŞUL SAĞLANIRSA 5 MİLYON EURO MAAŞ

Bu şartın yerine getirilmesi durumunda Barış Alper Yılmaz'a yıllık bonuslarla birlikte 5 milyon euro teklif edilecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 3 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol atarken 3 de asist yaptı ve 6 gole doğrudan katkı verdi.