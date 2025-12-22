Serdal Adalı'nın Rafa Silva talimatı ortaya çıktı

Serdal Adalı'nın Rafa Silva talimatı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Siyah - Beyazlılar, gözden düşen Portekizli yıldız Rafa Silva için 15 milyon Euro talep ediyor. Başkan Serdal Adalı'nın ise Portekizli yıldız oyuncuyla ilgili talimatı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın, 2024 Temmuz’da Benfica’dan kadrosuna kattığı Rafa Silva ile yaşadığı krizde yeni bir gelişme dikkat çekti.
İlk sezonunda etkili performans sergileyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon ise idmanlara çıkmaması ve düşen formuyla gündemden düştü.
Siyah - Beyazlı yönetim, oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Bu gelirle Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü’nün alacaklarının ödenmesi planlanıyor.

BENFICA İSTEMEDİ

Rafa Silva eski kulübü Benfica’ya önerildi ancak Portekiz ekibi tecrübeli futbolcuyu geri almayı reddetti. Şu anda oyuncuya talip olan hiçbir kulüp bulunmuyor. Bu durum Beşiktaş yönetimini yeni çözüm arayışlarına yöneltti.

rafa.jpg
Benfica Rafa Silva'yı istemedi

SERGEN YALÇIN: 10 ÜZERİNDEN 0

Rizespor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı:

  • Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı, Rafa Silva.
  • Rafa’nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır. Bir futbolcu gibi çalışırsa kapımızı açarız.
sergenrafa.jpg
Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki ipler koptu

TARAFTAR DA TEPKİLİ

Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Ancak oyuncu listesi anons edilirken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Son 5 maçta kadroda yer almayan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe derbisinden bu yana forma giymemişti.

SERDAL ADALI'NIN TALİMATI ORTAYA ÇIKTI

Başkan Serdal Adalı'nın ise Rize maçındaki tavırları sonrası Rafa Silva ile ipleri tamamen kopardığı ortaya çıktı. İşte kulüp kaynaklarına göre Adalı'nın Rafa Silva sözleri:

  • Bundan böyle kadroya almayın, idmana çıkmakla kalsın.
  • Getirsin 15 milyon Euro’yu istediği yere gitsin.
  • Hiç kimse Beşiktaş’tan üstün değildir. Taraftar önünde saygısızlık yapan sonuçlarına katlanır.

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi derinleşirken, yönetimin oyuncuyu elden çıkarma planı böylece yeni bir boyut kazandı.

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Spor
Icardi'den Galatasaray efsanesine şaşırtan mektup
Icardi'den Galatasaray efsanesine şaşırtan mektup
Uğurcan Çakır Trabzon'dan kopamadı: İlle de 61!
Uğurcan Çakır Trabzon'dan kopamadı: İlle de 61!