Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Alanyaspor maçının sonucunu duyurdu

Fenerbahçe, Süper Lig erteleme maçında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda yarın oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe: 11 Alanyaspor: 3

STATÜ GEREĞİ OYNAYAMAYACAK FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de statü gereği Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Ederson forma giyemeyecek.

Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş sakatlıklarından dolayı maçta oynayamayacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe-Alanyaspor maçına dair tahmin yaptı.

''TRABZONSPOR MAÇINDAN DAHA ZOR GEÇECEK''

Durmaz yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe kazanır ama şöyle kazanacak. Trabzon maçından 2 3 katı daha zorlanacak. Trabzonspor maçını çok rahat kazandı. Alanyaspor Konya'yı Konya'da yendi. Müthiş bir santrfor bulmuşlar. Bir ara adı Fenerbahçe ile geçmiş diye duydum. Müthiş goller attı. Deplasmanda çok tehlikeli bir takım. Fenerbahçe çok zorlanacak. Trabzonspor maçı kırmızı karttan sonra çok kolay hale geldi. Dolayısıyla çok zorlanacak. Her şeye rağmen çarşamba günü de olsa Fenerbahçe seyircisi olaya el koymuş durumda. Kadıköy eski havasına döndü'' ifadelerini kullandı.