Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Alanyaspor maçının sonucunu duyurdu

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Alanyaspor maçının sonucunu duyurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında oynanacak olan Fenerbahçe-Alanyaspor maçına dair tahminde bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig erteleme maçında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda yarın oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe: 11 Alanyaspor: 3Fenerbahçe: 11 Alanyaspor: 3

STATÜ GEREĞİ OYNAYAMAYACAK FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de statü gereği Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Ederson forma giyemeyecek.

Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş sakatlıklarından dolayı maçta oynayamayacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe-Alanyaspor maçına dair tahmin yaptı.

''TRABZONSPOR MAÇINDAN DAHA ZOR GEÇECEK''

Durmaz yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe kazanır ama şöyle kazanacak. Trabzon maçından 2 3 katı daha zorlanacak. Trabzonspor maçını çok rahat kazandı. Alanyaspor Konya'yı Konya'da yendi. Müthiş bir santrfor bulmuşlar. Bir ara adı Fenerbahçe ile geçmiş diye duydum. Müthiş goller attı. Deplasmanda çok tehlikeli bir takım. Fenerbahçe çok zorlanacak. Trabzonspor maçı kırmızı karttan sonra çok kolay hale geldi. Dolayısıyla çok zorlanacak. Her şeye rağmen çarşamba günü de olsa Fenerbahçe seyircisi olaya el koymuş durumda. Kadıköy eski havasına döndü'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Spor
Galatasaray'da imzalar atıldı: Resmen açıklandı
Galatasaray'da imzalar atıldı: Resmen açıklandı
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Fenerbahçe Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe Alanyaspor maçının hakemi belli oldu