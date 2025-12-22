Uğurcan Çakır Trabzon'dan kopamadı: İlle de 61!

Galatasaray'a Trabzonspor'dan transfer olan Uğurcan Çakır, Trabzon'dan kopamadı. İlle de 61 yaptı.

Galatasaray, sezon başında Uğurcan Çakır'ı Trabzonspor'dan transfer etmişti.
Sarı kırmızılı kulüp, 5 yıllığına renklerine bağladığı Uğurcan Çakır'ı şöyle açıklamıştı:

2024/11/07/hbgs.jpg"Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,
2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,
2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ, 61 DİKAT ÇEKTİ

Uğurcan Çakır, Galatasaray'a çabuk uyum sağladığı gibi İstanbul'a da alıştı. Ama Trabzon'dan kopamadığı görüldü.

whatsapp-image-2025-12-22-at-09-49-56.jpeg

Milli kaleci önceki gece Bebek Otel'den çıkarken görüldü. Hürriyet'teki habere göre; Süper Lig’deki yarışla ilgili soruya “Yarışta varız. Sezon sonu güzel olacak” dedi.

30 MİLYON LİRALIK ARABASI

"İnşallah şampiyon olacağız" diyen Uğurcan Çakır, daha sonra aracına bindi. 30 milyon lira değerinde olduğu belirtilen otomobilin plakası dikkat çekti.

whatsapp-image-2025-12-22-at-09-50-19.jpeg

Otomobilin plakası Trabzon'un 61 numaralı plakasıydı. Uğurcan'ın Trabzon'dan kopamadığı yorumu yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

