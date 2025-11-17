CHP kapatılır mı?

Önce şunu soralım; CHP’ye kapatma davası açılır mı?

Kuvvetle muhtemel…

Peki kapatılır mı?

Zor….

Neden mi?

Çünkü CHP’yi kapatmak demek muhalefetsiz Türkiye demektir. CHP’yi kapatmak demek demokrasiyi kısmen askıya almak demektir.

Ama şunu görüyorum; İmamoğlu dosyası üzerinden CHP’yi sıkıştıracaklar, yoracaklar, üzecekler, meşgul edecekler…

Böyle düşünmem için onlarca gerekçe var… İddianamede hem açık hem de sübliminal onlarca mesaj var… Daha öncede belirttim iddianamenin ruhu siyasi…

İddianamenin siyasi kısmının özü şu: İmamoğlu’nun Beylikdüzü ilçe başkanlığından cumhurbaşkanlığı adaylığına uzanan siyasi hayatı zenginleşmek için yaptığı faaliyetlerle dolu. Bunu sağlamak için suç örgüt kurmuş. Bir süre sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı kesmemiş, daha büyük kazançlar elde etmek için İstanbul Büyük Belediyesi’ni ele geçirmiş. Bu da yetmemiş daha çok rüşvet almak, usulsüzlük ve yolsuzluk yapmak için gözünü Cumhurbaşkanlığı makamına dikmiş…

İddianamedeki şu satırlar yaptığım özeti anlatmıyor mu?

“…şüphelinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde tohumlarını attığı ve hem kurup hem de yönetmiş olduğu ‘sistem’ olarak tabir edilen çıkar amaçlı suç örgütünden elde edilen maddi kazancın olası Cumhurbaşkanlığı makamı ile çok daha fazlasına ulaşabilmesi, yani rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzluk çarkının daha öncesinde yönettiği belediyelerden ötesine geçirilerek ülke geneline yayılmasının hedeflendiği…”

İddianamenin özü bu…

Ayrıca iddianameye göre: İmamoğlu kurduğu suç örtü ile elde ettiği kazancın bir kısmını da CHP yönetimini değiştirmek, CHP’yi ele geçirmek için harcamış. CHP yönetimi de işin işinde/ ortak…

O halde suç örgütü parasına bulaştığı için CHP kapatılmalı!..

İstanbul Başsavcılığı böyle düşünüyor. Açıkça CHP’nin kapatılmasını istiyor… Yargıtay Başsavcılığı’na gönderdiği bildirim yazısında Anayasa’nın 68 ve 69 maddeleri ile SPK’nın 101 maddelerine dikkat çekmesinin nedeni bu…

Başsavcılık bu kapının açılmasını istemeseydi. İmamoğlu’nu sadece rüşvet, ihaleye fesat, yolsuzluk iddialarıyla suçlamakla yetinirdi. Ama iddianamenin siyasi boyutu ön plana çıktı.

Böyle olması istendi…

Seçmenin iradesini etkilemek diye bu suç unsuru yaratılmaya çalışıldı.

Yakında Özgür Özel’in İmamoğlu’nu savunduğu CHP mitinglerine yasak gelirse… Daha ötesi bugüne kadar yapılan mitingler seçmen iradesini etkilemek, suç örgütü liderin övmek suçu sayılırsa şaşırmam…

Çünkü iddianame daha sert düzenin, daha katı uygulamaların alt yapısını hazırlar nitelikte…