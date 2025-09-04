Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!

Beşiktaş'ta amansız bir yarış var. Divan başkanlığı için bu.

Divan başkanlığı çok önemli. Bir kulübün camiasının birleştirilip, tek yumruk haline getirilmesi için başkanın kimliği de öyle.

Ben yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptım. Muhabirlik yaptığım dönemde ölümsüz başkan Süleyman Seba dönemleriydi. Divan Başkanı da bence efsane bir isim olan Ahmet Paftalı.

Ahmet Paftalı emniyet müdürlükleri ve valilik yapmış önemli bir bürokrattı. Büyük de Beşiktaşlı.

Camiayı bir arada tutup, tek bilet olmasında da önemli rol oynardı. Hatta Beşiktaş'ın efsane yöneticisi, Süleyman abinin de sağ kolu olan hatta "Evladı, prensi" olarak da tanımlanan Metin Keçeli'nin anlattığı bir olayı aktarayım burada. Metin abinin ağzından anlatıyorum:

***

Bir divan seçimi öncesi Ahmet abiyle (Paftalı) birlikteyiz. Süleyman abi, Şan abi (Ökten) ve ben. Ahmet abinin seçilmesini bekliyoruz. O sırada kapı açıldı içeri çok saygı duyduğum Beşiktaş Kulübü için önemli işler yapmış, benim de başkanlığı döneminde yanında bulunduğum Gazi abi (Akınal) girdi. Onun da divan başkanlığı için aday olacağı söyleniyordu. Kapı açılınca o gülerek;

- Hayrola, dedi; ne yapıyorsunuz seçime hazırlıklık mı?

Kahkahalar atıldı karşılıklı. Geldi oturdu. Kahveler söylendi. Ve Gazi abi Ahmet abiye dedi ki;

- Olur mu öyle şey! Siz adaysanız ben yokum!

***

Metin abinin affına sığınarak aktardım bir sohbette bana anlattığı bu anısını. Peki neden anlattım? Görüyor musunuz saygıyı sevgiyi birlikteliği.

Şimdi Beşiktaş'a divan başkanlığı seçimi yaklaşıyor. Bu kez çok aday var. Hepsi de çok iyi Beşiktaşlı olan, saygı duyulacak isimler. Ama bu kadar çok aday yerine birliktelik olsa daha iyi olmaz mıydı acaba?

Neyse... Bu değerlendirilir herhalde.

Ama ben şu anda gördüğümü aktarayım.

Dün bir imza atıldı Beşiktaş'ta. Masada başkan Serdal Adalı ile divan başkanı adaylarından Ahmet Ürkmezgil vardı.

Ahmet Ürkmezgil yöneticilik de yaptı. Yöneticiliğinde kimseyi ayrıştırdığını görmedim, herkese eşit mesafede kalıp, Beşiktaş için elinden geleni yaptığının şahitlerindenim.

Süleyman abinin yönetimlerinde olmadı. Ama çok sevdiği insanlardandı. Hatta Süleyman abinin meşhur "Dostlar Sofrası"nda da yeri vardı daima.

Zaten yönetim kuruluna girer girmez ilk yaptığı iş Süleyman abiyi ziyaret olmuştu. Bunu da şöyle anlatmıştı bana. Dediği gibi aktarıyorum:

***

Kongre günü seçim bitince doğru Süleyman abiye gittim. Bordo Cafe'de oturuyordu.

- Süleyman abi, dedim; ben de yönetimdeyim.

Sevindi. Bunu bakışlarından anladım.

- Ahmet, dedi; sen çok iyi bir adamsın. Çok da iyi Beşiktaşlısın. Beşiktaş'a çok yararlı olacağına inanıyorum. Allah yolunu açık etsin.

Bir saat kadar kaldım yanında... Çok güzel laflar etti bana. Mutluluğum daha da artmıştı. Süleyman abi güven vermişti, beni de inandırmıştı başarılı olacağıma...

***

Ağabeyim Faik Gürses'le birlikte yazdığımız "Süleyman Seba Eski Dostlar Anılar" kitabı için Ahmet Ürkmezgil'le de konuşmuştum. Bana şunları anlatmıştı; aktarayım:

***

Süleyman abiyle geç tanıştım ama çok birlikte oldum.

Kendi başkanlığındaki takımın futbolcularını çok severdi. Metin'i, Ulvi'yi, Gökhan'ı, Şifo'yu... Hepsini de... Onlarla birlikte olduğu zaman çok mutlu olurdu. Bu yemeklere de çağırırdı beni, nasıl sevinirdim bilemezsiniz.

Hastalığı sırasında da sürekli yanında olmaya gayret ettim... Yatağından göz ucuyla bakar, kalkamadığı için kendi kendine kızar, o halinde bile "Beşiktaş" çıkardı ağzından...

- Beşiktaş'ı koruyun, derdi.

- Beşiktaş'ı üzmesinler, fırsat vermeyin, derdi.

- Hayatta en önemli şey Beşiktaş, ona göre, derdi.

Derdi de derdi...

Öldüğünde Beşiktaş'ın temel taşı sarsılmış gibi geldi bana...

Bir insanan büyüklüğü öldüğünde de belli olurmuş meğer; giderken onu da gösterdi bize ve tüm Türkiye'ye...

Beşiktaşlısından başka Fenerbahçelisi de oradaydı, Galatasaraylısı da... Takım tutmayan vatandaşlar da vardı cenazede, küçük çocuklar da... Dedim ki o zaman kendi kendime; "İyi ki tanımışım seni Süleyman abi, senin gibi biri iyi ki benim camiamda!"

Yok şimdi Süleyman abi...

Beden olarak yok ama aramızda hala aslında...

Eski dostlarıyla yaptığımız yemeklerde başköşede oturuyormuş gibi geliyor yine bana...

Ölürken ölümsüz olmak buymuş demek ki; Süleyman abi yaşıyor hala!..

Ve diyor ki bize;

- Beşiktaş'ı üzmelerine sakın izin vermeyin haa!...

Merak etme abi, huzur içinde uyu sen... Biz izindeyiz, Beşiktaş'ı üzmelerine asla fırsat vermeyeceğiz...

Bir gün gelecek, bayrağı biz de devredeceğiz...

Ama senin çocukların, torunların var daha geride. Seni hiç görmeseler de tanıyorlar, "Beşiktaşlılık" için yaptığı tarifi öğrene öğrene büyüyorlar.

Öyle bir attın ki temeli...

Artık Beşiktaş'ı değil üzmek, sarsmak bile mümkün değil Süleyman abi.

***

Görüyorum ki Süleyman abiye verdiği sözü tutmak için büyük bir Beşiktaşlı olarak harekete geçmiş Ahmet Ürkmezgil. Dün Beşiktaş'ın internet sitesine girince fotoğrafını gördüm. Başkan Serdal Adalı'yla yan yanaydı, önlerindeki belgeye imza atıyorlardı. Çok önemli bir projeyi üstlenmişti her şeyiyle haberde bu anlatılıyordu. Üstelik seçilse de seçilmese de bunu kendi cebinden harcayağı parayla yapacaktı ve kulübe bir eser kazandıracaktı.

Buna göre Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulunun geliştirdiği proje kapsamında Akaretler BJK Plaza C bloktaki yapının ilk katının Süleyman Seba Müzesi, ikinci katının divan kurulu üyelerine özel lokal, üçüncü katının da Beşiktaşlılara hizmet verecek bir kafe olarak inşa edilmesi işlerini ve projenin tüm masraflarını üstlenecek.

Kendisi de şöyle diyor açıklamasında:

“Hemen hemen bütün Divan üyelerimizin ortak taleplerinden bir tanesi olan Divan Kurulu Lokali’nin eksikliği konusunda icra makamı olan Yönetim Kurulu ile güç birliği sağlayarak protokol imzaladık. 26 Haziran’da duyurduğumuz bu proje benim hayalimdi. Projeyi hayata geçirip anahtarını kulübe hediye edeceğim. Divan Başkanlığı’na adayım ama seçimi kim kazanırsa kazansın burası başkanlığı kazanan kişinin hizmetinde olacak.

Divan Üyelerimizin talep ettiği bu önemli adımı hayata geçirecek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu lokal, sadece bir buluşma noktası değil; Beşiktaş kültürünün yaşatılacağı, fikirlerin paylaşılacağı ve camiamızın birlik ruhunun pekişeceği bir merkez olacak. Dijital müze ve kafesiyle de çok etkili bir tesis inşa edilecek.

Amacımız, burada geçmiş ile geleceği buluşturan bir ortam yaratmak. Beşiktaş’ı daha güçlü, daha kenetlenmiş bir yapıya kavuşturmak için attığımız bu adımın, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Akaretler BJK Plaza C bloktaki yapının ilk katının Süleyman Seba Müzesi, ikinci katının Divan Kurulu Üyelerimize özel lokal, üçüncü katının da tüm Beşiktaşlılara hizmet verecek bir kafe olarak inşa edilmesi işlerini ve projenin tüm masraflarını üstleneceğiz. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu ve Başkan Sn. Serdal Adalı’ya da teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Divan Üyelerimize, açıkladığımız diğer projeler konusunda da güzel haberler vermek istiyoruz.”

Dediğim gibi çok önemli bu. Beşiktaş camiasında büyük eksikliği hissediliyordu; bu giderilecek.

Ahmet Ürkmezgil'i tebrik ediyorum.

Ahmet Paftalı'dan girdim, Ahmet Ürkmezgil'e geldim.

O dönemlerdeki sevgi ve saygı günlerinin tekrar gelmesi umuduyla...

Bunu da başaracağını gösteriyor şimdiden.

Şimdiden Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim.