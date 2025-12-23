Adem Soytekin el konulan hesaplarından 120 milyon 'nafaka' parası çıkardı! İBB soruşturmasında 'itirafçı' olmuştu

Adem Soytekin el konulan hesaplarından 120 milyon 'nafaka' parası çıkardı! İBB soruşturmasında 'itirafçı' olmuştu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Adem Soytekin, İBB soruşturmasında 'itirafçı' olmuş İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen ifadeleri vermişti. Soruşturma kapsamında şirketine kayyum atanan Soytekin, el konulan hesaplarından 120 milyon 'nafaka' parası çıkardı!

ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmış sonrasında itirafçı olmuştu. Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen ifadeleri vermişti.

İBB soruşturması gerekçesiyle şirketine kayyum atanan Adem Soytekin’in hesaplarına el konulan hesaplarında beklenmedik bir hareketlilik yaşandı.

SOYTEKİN EL KONULAN HESAPLARINDAN 120 MİLYON 'NAFAKA' PARASI ÇIKARDI!

Adem Soytekin’in boşandığı eşi Hatice Soytekin, nafaka ödemesi kapsamında icra takibi başlattı. Soytekin'in “nafaka ödemesi” kapsamında 120 milyon 955 bin TL çıkardığı ortaya çıktı.

Medyascope'tan Furkan karabay'ın haberine göre; İBB iddianamesinde de imzası bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından 19 Ağustos’ta Bakırköy 3’üncü Ceza Dairesi’ne bir dilekçe yazıldı. Savcılık, Adem Soytekin’in el konulan hesaplarından nafaka ödemesinin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtti.

İBB dosyasında itirafçı olmuştu! Adem Soytekin yeniden tutuklandıİBB dosyasında itirafçı olmuştu! Adem Soytekin yeniden tutuklandı

Özgür Özel’in, “Beyaz Toros’u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun” dediği İBB dosyası savcısı, 22 Ekim’de Ziraat Bankası’na gönderdiği yazıda, nafaka ödemesi adı altında 120 milyon 955 bin TL’nin müdürlük hesabına gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

adem-soytekin-el-konulan-hesaplarindan-120-milyon-nafaka-parasi-cikardi-ibb-sorusturmasinda-itirafci-olmustu-2.jpg

Soytekin’in el konulan hesabından İBB dosyası savcının talimatı üzerine “nafaka ödemesi” adı altında 120 milyon 955 bin TL çekildi.

Adem Soytekin’in soyadını kullanan eski eşi Hatice Soytekin’in icra takip işlemini yapan avukatın, her iki ismin de güncel avukatı olması dikkat çekti.

İBB SORUŞTURMASINDA 'İTİRAFÇI' OLMUŞTU

23 Mart’ta tutuklanan Adem Soytekin, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuş ve 10 Temmuz’da tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” olduğunu belirtip 21 Ekim’de yeniden tutuklama talep etmişti. Soytekin, “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından 30 Ekim’de tekrar tutuklanmıştı.

adem-soytekin-el-konulan-hesaplarindan-120-milyon-nafaka-parasi-cikardi-ibb-sorusturmasinda-itirafci-olmustu-3.jpg

Adem Soytekin’in sahibi olduğu ASOY İnşaat şirketine, İBB soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmış, banka hesaplarına da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Türkiye
Çanakkale'deki 'makaslı' cinayette sır çözülüyor: Annesiyle bir gün önce 'kız isteme' kavgası etmiş
Çanakkale'deki 'makaslı' cinayette sır çözülüyor: Annesiyle bir gün önce 'kız isteme' kavgası etmiş
Cezaevindeki CHP'li Baki Aydöner hakkında gözaltı kararı
Cezaevindeki CHP'li Baki Aydöner hakkında gözaltı kararı