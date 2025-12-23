Son Dakika | Yılmaz Tunç ile görüşen İmralı Heyeti'nden ilk açıklama!
Süreç için rapor yazım aşaması devam ederken dün CHP Lideri Özgür Özel ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.
DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret
DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA
DEM Parti ile Adalet Bakanı'nın yaptığı görüşmenin ardından partinin İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ile Mithat Sancar kısa açıklamalarda bulundu. İmralı Heyeti ile Yılmaz Tunç arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Mithat Sancar, "Barışı hukukla güvence altın almalıyız" dedi.
Çok önemli bir görüşmeydi. Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık.
Tabii ki yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk.
Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık hem de önerilerimizi sunduk. Biliyorsunuz barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir.
Bu açıdan Adalet Bakanlığı’na da önemli bir rol ve görev düştüğünü yine Sayın Bakan ve ekibi de söylüyorlar. Bunun farkındalar.
Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. Şu an mecliste görüşülmekte olan 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık.
İnfazda eşitlik, adalet de konuşmalarımızın ve görüşmemizin bir konusuydu.
Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu.
Biz Adalet Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk.
Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir.
Bu konuda çalışmalar devam edecek. Temaslar devam edecek. Görüşmeler devam edecek elbette.
Sonuçta bu süreci barışa, adalete ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır. Adalet Bakanlığı’na ve ekibine bu açıdan teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
PERVİN BULDAN: VERİMLİ GÖRÜŞME OLDU
Sancar'ın ardından konuşan Pervin Buldan görüşmenin yaklaşık 1.5 saat sürdüğünü ve covid infaz eşitliği, hasta ve yaşlı mahkumlar meselesinin de ele alındığını kaydetti:
Sayın Adalet Bakanı’yla yaklaşık 1,5 saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Birçok konu konuşuldu. Sayın hocam da ifade etti, belirtti.
Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu. Ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular, yine infazı yakılan tutuklular da gündem haline geldi.
Bunlarla ilgili biliyorsunuz çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu var cezaevlerinde ve gözlem kurullarında, idari gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyeler gerçekleşmiyor.
Bununla ilgili de görüşlerimizi ve önerilerimizi Sayın Bakan’a yaptık. Yine bunun dışında kovid infaz eşitliği meselesinde bizlere gelen çok sayıda talep var.
Bununla ilgili de bir düzenleme olursa iyi olur diye görüşümüzü belirttik, ifade ettik.
Ve Sayın Adalet Bakanı’nın da bu konudaki gerçekten yapıcı yaklaşımından dolayı hem kendisine teşekkür ediyoruz hem de hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde.
Biz takip edeceğiz, istişare halinde olacağız, diyalog halinde olacağız ve sürecin selamete uğraması açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyoruz.