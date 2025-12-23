Son Dakika | Yılmaz Tunç ile görüşen İmralı Heyeti'nden ilk açıklama!

Süreç için rapor yazım aşaması devam ederken dün CHP Lideri Özgür Özel ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret

DEM Parti ile Adalet Bakanı'nın yaptığı görüşmenin ardından partinin İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ile Mithat Sancar kısa açıklamalarda bulundu. İmralı Heyeti ile Yılmaz Tunç arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Mithat Sancar, "Barışı hukukla güvence altın almalıyız" dedi.

Çok önemli bir görüşmeydi. Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık.

Tabii ki yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk.

Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık hem de önerilerimizi sunduk. Biliyorsunuz barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir.

Bu açıdan Adalet Bakanlığı’na da önemli bir rol ve görev düştüğünü yine Sayın Bakan ve ekibi de söylüyorlar. Bunun farkındalar.

Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. Şu an mecliste görüşülmekte olan 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık.

İnfazda eşitlik, adalet de konuşmalarımızın ve görüşmemizin bir konusuydu.

Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu.

Biz Adalet Bakanlığı’nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk.

Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir.

Bu konuda çalışmalar devam edecek. Temaslar devam edecek. Görüşmeler devam edecek elbette.

Sonuçta bu süreci barışa, adalete ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır. Adalet Bakanlığı’na ve ekibine bu açıdan teşekkürlerimizi sunmak isteriz.