Son dakika | DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret

DEM Parti'nin İmralı Heyet süreç için kurulan komisyonun rapor aşamasındayken siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Görüşmeler kapsamında DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u bakanlık binasında ziyaret etti.

DEM Partinin heyetinde Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol yer aldı. Heyetin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi başladı.

DÜN DE CHP İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Süreç kapsamında ortak bir raporun hazırlığı devam ederken partileri ziyaret eden DEM Parti İmralı Heyeti, dün de CHP Genel Merkez binasına giderek Özgür Özel ile görüşme yapmıştı.

AKP VE TİP İLE GÖRÜŞMELER NE KONUŞULDU?

Heyet, geçtiğimiz günlerde TBMM’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Mithat Sancar, “Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimizi devam edecek. Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı, TBMM Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz” dedi.

Aynı gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile de bir görüşme yapıldı. Baş, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu memlekette Türk emekçileriyle, Kürt emekçilerinin kardeşliğini bir daha hiç sorgulatmayacak bir siyasal iklim nasıl yaratılır ve nasıl bu ülkedeki herkes hakkı olanı, yaşam hakkını, insanca onurlu bir yaşam hakkını elde eder, bunları karşılıklı değerlendirdik. Biz görüşme sonu itibarıyla başladığımızdan daha umutlu bir noktadayız.”