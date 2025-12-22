Son Dakika | İmralı Heyeti'nden Özgür Özel'e ziyaret

DEM Parti'nin İmralı Heyet süreç için kurulan komisyonun rapor aşamasındayken siyasi parti ziyaretlerine başladı.

Son olarak AKP ve TİP'i ziyaret eden heyet, bugün de CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti kapıda karşıladı.

İmamoğlu İmralı süreci için kritik mesajını verdi

Heyette Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol yer aldı. Heyetin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi başladı. CHP ziyaretinin ardından heyet, EMEP Genel Merkezi’ni de ziyaret edecek.

ERTELENMİŞTİ

Görüşme geçen hafta gerçekleşecekti fakat Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.

YARIN DA ADALET BAKANI İLE

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, 23 Aralık Salı günü saat 10.30’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya gelecek. Görüşmenin ardından heyet, saat 12.30’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM’de görüşecek.

AKP VE TİP İLE GÖRÜŞMELER NE KONUŞULDU?

Heyet, geçtiğimiz günlerde TBMM’de AKPGrup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKPGenel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Mithat Sancar, “Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimizi devam edecek. Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı, TBMM Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz” dedi.

Aynı gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile de bir görüşme yapıldı. Baş, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu memlekette Türk emekçileriyle, Kürt emekçilerinin kardeşliğini bir daha hiç sorgulatmayacak bir siyasal iklim nasıl yaratılır ve nasıl bu ülkedeki herkes hakkı olanı, yaşam hakkını, insanca onurlu bir yaşam hakkını elde eder, bunları karşılıklı değerlendirdik. Biz görüşme sonu itibarıyla başladığımızdan daha umutlu bir noktadayız.”