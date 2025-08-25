Başsavcılara sesleniyorum

İki gündür KKM konuşuyoruz… Adı Kur Korumalı Mevduat. Zenginin parasını koruma fonu da diyebiliriz. 2022’nin ilk ayından itibaren fakirin vergisiyle varlıklının parasını fonladılar…

60 milyar dolar aktarmışlar, ayıptır, günahtır demeden…

Simit alırken bile KDV adı altında vergi ödüyoruz. Sabah kalk yüzünü yıka vergi. Kimsesizlerin kimsesiyiz diyen AKP iktidarını tahkim edince kimsesizleri terk etti, varlıklıların kimsesi oldu.

Parası olanın, doları olanın, altını olanın varlığını korumak için yoksuldan aldı onlara verdi. Hep söylüyorlar ya zenginler partisi oldu diye!... Maalesef orta sınıfı yok etti…

Suç mu?

Değil…

Siyasal tercih meselesi. Nitekim 2023 seçimlerinde hem yoksullar hem de orta sınıf Erdoğan’ın politikasını destekledi. Beş yıl daha bizden al zenginine ver dedi… Kaynak aktarımına onay verdi…

Demokrasi tercih meselesiyse boynumuz kıldan ince…

Kaynak aktarımı denilince içinde suç barındıran meseleler var. Savcıların acilen harekete geçmesi gereken sözleşmeler var…

Ne mi onlar?

Sondan başlayayım…

Mesele Yozgat havaalanı. 2018’de temeli atılmış, 852 milyon liraya bitmesi için anlaşılmış 8 milyara mal olması bekleniyor. Yozgat’ın nüfusu 413 bin… Havaalanı yapan şirkete yıllık garantili yolcu sayısı 2 milyon…

Rakamla yazayım iki milyon…

Yozgat’tan Ankara’ya uçak seferi olur mu?

Olmaz… Ankara otomobille iki buçuk, otobüsle üç bilemedin üç buçuk saat…

Yozgat’tan Antalya’ya, İzmir’e, Diyarbakır’a, Van’a uçak seferi konulur mu?

Hayır; sadece İstanbul’a konulur…

Peki yılda iki milyon Yozgatlı İstanbul’a gidip gelir mi?

Yanıtı Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yozgatlı Ahmet Hakan versin!..

İktidarın yetkili aynı zamanda liyakat sahibi görevlileri iki milyon kişinin gelip gideceğini hesaplamış…

Aynı kişiler Zafer Havaalanından yılda 1 milyon 312 bin kişinin uçacağını hesaplamıştı 33 bin kişi uçağa bindi…

Yanılma payı yüzde 97…

Aynı kişiler Çanakkale Köprüsü’nden 16,5 milyon aracın geçeceğini hesaplamışlardı, 2,5 milyon araç geçti.

Yanılma payı yüzde 84…

Bu hesabı yapanlar, bu projelere imza atanlar matematikten bi haber değildir herhalde… Eğer bi haberlerse durum vahim. Düşünmek bile istemem ama rüşvet alarak mantık dışı garantilere imza atmışlarsa durum daha da vahim…

Büyük günah!...

Bitmedi… Balıkesir havaalanı var daha tarifeli uçak inmedi. Yapan şirket uçak inmiş gibi takır takır parasını alıyor… Kocaeli Cengiz Topel diye bir havaalanı olduğunu duydunuz mu?

Duymamışınızdır… İzmit’te oturanlar bile duymamıştır. Ama hazine havaalanına uçak iniyormuş gibi takır takır para ödüyor…

Ankara Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’nda konser düzenleyip yüklüce bedel ödediği iddiasıyla Erdoğan kamunun parası çarçur ediliyor buna izin veremeyiz demişti. Savcıları göreve çağırmıştı…

Yozgat Başsavcısı…

Kütahya Başsavcısı…

Çanakkale Başsavcısı…

Balıkesir Başsavcısı…

Kocaeli Başsavcısı…

Elinizi tutan mı var?

Erdoğan’ın çağrısına uyun… Yüzde 90 yanılma payıyla garanti veren bürokratlara kamuyu zarara uğratmaktan dava açın…

Erdoğan’ın sizden beklediği bu…