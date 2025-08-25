İsmail Saymaz

Bir zabıta Niğde’yi sentetik hapa boğdu

Niğde’de geçen hafta kritik bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 268 sentetik hap, 11.75 gram sentetik kannabinoid, 6.65 gram esrar ve 4.47 gram metamfetamin yakalandı.

Dört kişi uyuşturucu madde satmaktan tutuklandı.

Valilik operasyona özel video hazırladı.

Ancak basına servis edilen bilgi notunda ve valilik videosunda, tutuklananların kimlik bilgilerine yer verilmedi, yüzleri billurlandı.

Bu hassasiyetin gerekçesi, sentetik hap satıcısı M.R.Ö.’nün AK Partili Niğde Belediyesi’nde zabıta olması.

Sağda, tutuklanan zabıta M.R.Ö. ve solda ise mafya diye tanınan İ.K.

Yeşil reçeteyle verilen hap

M.R.Ö., zabıtalığın yanı sıra oto alıp sattığını söylüyor.

Aylık geliri 200 bin TL’yi buluyormuş.

Yeşil reçeteyle verilen ‘G.’ adlı sentetik hapı kullandığını iddia ediyor.

Söylemesine göre…

Beş-altı ay önce Adana’da galericiler sitesindeyken eşi aramış; telefonda bağrışmışlar. Galerideki bir adam, rahatlasın diye M.R.Ö.’ye kırmızı-beyaz renkli ilacı vermiş.

M.R.Ö., ifadesinde, “Kendimi farklı hissettim. Bu kişiye ilacın ne olduğunu sordum. ‘Korkma, eczanede satılıyor’ dedi. Rahatladım” diyor.

Galeriye gelen Mahmut adlı kişinin iki kutu ‘G.’ verip “Sende kalsın, kullanırsın” dediğini savunuyor. Evinde bulunan 192 sentetik hapın bunlar olduğunu iddia ediyor.

M.R.Ö., şunları söylüyor:

“Hapları parasız aldım. Arada sırada kullandım. Kalanlar evde duruyordu. Kullanmak için bulunduruyordum. Ticaretini yapmıyordum.”

Oto sanayide satış

Gel gör ki tanıklar, telefon tape’leri ve fiziksel takip tutanakları M.R.Ö.’yü yalanlıyor.

Geçen 19 Nisan’da yakalanan A.G.’nin üzerinde metamfetamin ve cam aparat bulundu. A.G., ifadesinde, uyuşturucu M.R.Ö.’den 2500 TL’ye aldığını kabul etti.

M.R.Ö., suçlamayı reddediyor. “Bekar olduğum zamanlarda metamfetamin kullandığım oldu” diyor.

Tarih, 3 Mayıs.

Saat 20.20.

A.S. adlı kişi, M.R.Ö.’nün Hıdırlık Sanayi Sitesi’nde çalıştırdığı dükkana geliyor. A.S., aracına M.R.Ö.’yü alıp sitenin ıssız sokaklarında dolaşıp dükkana dönüyor.

Polis, A.S.’nin M.R.Ö.’den uyuşturucu aldığını değerlendiriyor.

A.S.’nin aracı durduruluyor.

13 adet sentetik hap ele geçiriliyor.

M.R.Ö., “Hapları ben vermedim” diyor.

‘Mesajları sil usta’

M.R.Ö. ve suç ortağı A.G arasında uyuşturucu ticaretine ilişkin mesajlaşmalar var.

Örneğin M.R.Ö., 7 Haziran’da uyuşturucu almak isteyen B.B. adlı kişinin telefon numarasını A.G.’ye yolluyor.

Ondan B.B.’yi arayıp konuşmasını istiyor.

Yazışma şu şekilde:

A.G: Ne vereceğiz buna?

M.R.Ö: 1j (Jilet diye tabir edilen hap)

A.G: Tamam dükkandan alıp vereyim. Dükkana geçiyorum.

M.R.Ö: Ok.

A.G: Parayı attı değil mi o sana?

M.R.Ö: Sen irtibat kur.

A.G: Tamam, almadan vermem, haberin olsun.

M.R.Ö: Mesajları sil usta.

M.R.Ö., “B.B.’nin uyuşturucu veya hap istediğini hatırlamıyorum” diye kaçamak cevap veriyor. B.B.’nin para gönderdiğini, ancak uyuşturucu için değil, geçmişteki borcunu ödemek için havale ettiğini ileri sürüyor.

A.G.’yi oto tamircisi olarak tanıdığını ve iki ay önce tanıştıklarını ileri sürüyor. A.G.’nin uyuşturucu satmadığını iddia ediyor.

Ama 14 Haziran’daki teknik takip, M.R.Ö.’nün yalanını ortaya çıkarıyor.

O gün polis, A.G.’nin dükkanını izliyor.

Saat 21.40’ta A.E.Ç. geliyor.

M.R.Ö., aracın ön koltuğuna biniyor.

İki adam bir süre sanayi sitesinde dolaşıp dükkana dönüyor.

A.E.Ç.’nin aracında 56 adet sentetik hap ele geçiriliyor.

M.R.Ö., ifadesinde, A.E.Ç.’nin arızalı aracı tamir için A.G.’ye getirdiğini iddia ediyor. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için A.E.Ç. ile araca bindiğini savunuyor.

Evin önüne randevu verdi

13 Temmuz’da M.R.Ö.’nün telefonu çalıyor.

Arayan, sentetik hap satın almak istediğini söyleyen A.G. adlı bir kişi.

Saat 16.50.

M.R.Ö. ile A.G.’nin dinlenen konuşmaları şu şekilde:

M.R.Ö: Sen benim evin oraya gelsene.

A.G: Tamam, geleyim, hadi.

M.R.Ö: Geldiğinde haber et, ineyim.

A.G: Beş dakikaya orada olurum.

Saat 17.10.

M.R.Ö: Nerdesin dayı?

A.G: Geldim, arabadayım.

M.R.Ö: Tamam, hadi, geliyorum.

A.G., dediği üzere aracıyla apartmanın önüne geliyor.

M.R.Ö., apartmandan çıkıp A.G.’nin aracının ön koltuğuna biniyor.

Bir dakika sonra araçtan inip eve giriyor.

A.G., iki dakika sonra araçtan iniyor ve apartmanın üst katlarına bakarak, yan boşluğa geçiyor. 10 saniye sonra hızlı adımlarla aracına binip uzaklaşıyor.

Yolda önü çevriliyor.

Üzerinde bir sentetik hap ele geçiriliyor.

M.R.Ö., “Bahsettiğiniz buluşmayı hatırlamıyorum. Uyuşturucu madde vermedim. O günü hatırlamıyorum” diyor

Sokakta bile…

4 Ağustos’ta altı sentetik eczayı polise teslim eden O.A., hapları parkta ayaküstü karşılaştığı M.R.Ö.’nden aldığını ifade ediyor. M.R.Ö.’nün, geçmişte uyuşturucu kullandığını bildiği için cebinden çıkardığı altı hapı verip “Al, güzellik olsun” dediğini kaydediyor.

M.R.Ö., buluşmayı doğruluyor.

Ancak hap verdiği iddiasını reddediyor.

Uyuşturucu satmadığını, G. adlı hapları internette araştırdığını, doktora gidip reçete yazdırmaya çekindiğini, siciline işlenmesinden korktuğunu iddia ediyor.

Tahliye baskısı

M.R.Ö., 19 Ağustos’tan beri cezaevinde.

Ancak tahliyesi için baskı yapıldığı iddia ediliyor.

Kim tarafından mı?

Niğde sokaklarında şu iddia konuşuluyor:

M.R.Ö.’nün Niğde’de mafya diye tanınan İ.K.’nin yeğeni olduğu öne sürülüyor. İ.K.’nin yakın zamanda Niğde Valisi Vahit Çelik ve Belediye Başkanı Neşet Doygun’u ziyaret ettiği biliniyor.

İ.K. ve adamlarının çek-senet işi yaptığı, müteahhitlere çöktüğü, belediye başkanı aleyhinde yorum yapanları tehditle susturduğu, geçen yıl Zafer Partisi adayını sokakta dövdükleri ve kesinleşmiş cezaları olduğu halde onlara dokunulmadığı savunuluyor.

Umarım, kulaklarıma gelenler doğru değildir.

Bir şehir dedikodusundan ibarettir.

Bu arada, Niğde Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polisin de geçen günlerde uyuşturucu ticaretinden tutuklandığı ileri sürülüyor.

