AKP pes eder mi?

Mehmet Tezkan

AKP dememe bakmayın aslında iktidar diyorum çünkü içinde MHP de var…

İktidar dememe bakmayın aslında Saray demek istiyorum…

Saray dememe bakmayın aslında hükümet diyorum…

2017 Anayasa’sına göre hükümetinde kim olduğu belli; tek kişi…

Hadi devletin başka organlarını da kapsaması adına Ankara rejimi diyeyim.

Soru şu: Ankara rejimi CHP’nin peşini bırakır mı?

CHP’yi ‘şaibeli kurultay’ iddiasıyla bölmeye birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Olmadı. Ankara’daki mahkeme butlan kararı vermedi. İstanbul üzerinden yol yürüyelim dediler. CHP’nin iddiasına göre dokuz mahkeme reddetmişti ama avukatlıktan hakimliğe geçtiği söylenen hakim kayyum atamayı kabul etti.

Etti de ne oldu?

Kayyum olmayı kabul eden Gürsel Tekin rezil itibar erozyonu yaşadı. Kayyum ekibinin TV’deki sözcüsü Barış Yarkadaş’ı partneri Cem Küçük ‘yenildiniz, kaybettiğiniz, kabul edin’ diyerek fırçaladı.

Aslında kaybeden iktidar…

Aslında kaybeden bu tezgahı kurgulayanlar…

Siyasetin normal akışı dışarıdan müdahaleyle yön değiştirilemiyor. Kaç kez test edildi olmadı; 2025 versiyonu da tutmayacak…

Tutmayacak ama iktidar cephesi pes edecek mi?

Hemen yanıt vereyim; etmeyecek…

Dünkü kurultaydan sonra asliye hukuk mahkemesi yine de mutlak butlan kararı verebilir mi?

Evet… Verebilir.

Peki o zaman ne olur?

Şöyle olur böyle olur diyen net ifadelerle konuşan tek bir hukukçu bulamazsınız. Çünkü dava hukuki değil siyasi… Kararlar konjektürel. Mahkemenin vereceği karar 24 Ekim’deki siyasi havaya bağlı…

Gelelim belediye operasyonlarına…

AKP Bayrampaşa’da vurgun yedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı tutuklanınca belediye meclisi kararıyla başkanlık CHP’den AKP’ye geçti ya… Aynısını Bayrampaşa’da yapmaya kalktılar. Baskılar, transferler sonuç vermedi. Vicdanlı bir meclis üyesi direndi, AKP’ye yatmadı. Oylama tıkandı, kuraya gidildi. İlahi adalet CHP’nin hakkı dedi!...

Beykoz Belediyesi’ne yaptıklarını Bayrampaşa’ya da yapmaya kalktılar karaya oturdular…

Peki bu durumda İstanbul’daki belediyelere veya başka şehirlerdeki CHP’li belediyelere yönelik bu tür hamleler sürer mi?

Başkanı bir şekilde görevden alınsın, belediye meclisinin yapısı değiştirilsin böylece o il, o ilçe CHP’den AKP’ye geçsin operasyonları devam eder mi?

Kuvvetle muhtemel…

Bayrampaşa fiyaskosundan sonra daha sert daha katı önlemler alarak devam edeceklerdir!