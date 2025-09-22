‘Bıçak parası’ vermeyeni taburcu etmeyen doçent

Bir doçent doktor düşünün…

Görev yaptığı kamuya ait üniversite hastanesinde hastalarından ameliyat için bıçak parası istiyor. “Ödemezsen taburcu olamazsın” diye tehdit ediyor. Bazı hastaları para gelince taburcu ediyor. Her aldığı parayı ve alacağını veresiye defteri tutar gibi not ediyor.

Adı, Mehmet Tolga Kafadar.

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Genel Cerrahi Bölümü’nde ‘Doç’ ünvanıyla görev yapıyor.

Muayene odasını üç-dört yıldır kendi özel kliniği gibi çalıştırıyordu. 2020-2024 yılları arasında 1901 hastasından 14.302.932 TL aldı.

Eşini ameliyat ettiği Ahmet N.’yi 28.000 TL borçlu çıkarmasaydı bugün cezaevine olmayacaktı.

Herşey Ahmet N.’nin 2024’te 112’ye yaptığı şu ihbarla başladı:

“Eşim Deniz N., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde göğüs ameliyatı oldu. Kafadar para istedi, yatırdım. Aradım. ‘Hocam, bu banka hesabı kurumsal değil, şahsi’ dedim. Parayı geri attı. Diğer hastaların (parasını) geri atmıyor. Eşimin kaldığı odada bir hasta, kocasının borç ederek, bıçak parası verdiğini söyledi. Diğer hastalardan para alıyor. Bu adama işlem yapın, çok günaha giriyor, elimden cinayet çıkacak.”

‘Herkes veriyor, sen de vereceksin’

Soruşturma açıldı.

Kafadar’ın son bir yıllık hesap dökümü ve ameliyat ettiği hastaların listesi incelenip karşılaştırıldı.

Hastalardan biri de Cesim Ç.

2023’te guatr şikayetiyle başvurmuş.

Kafadar, 17.000 TL istemiş.

Cesim Ç., “Asgari ücretle çalışıyorum, 4 çocuğum var, parayı ödeyemem” deyince 11.800 TL’ye inmiş.

“En son oluru bu, herkes veriyor, sen de vereceksin” demiş.

Cesim Ç., 4.800 TL yollamış.

7.000 TL’yi muayene odasında elden vermiş.

Cesim Ç., o gün odanın önünde kuyruk olduğunu ve doktorun kısık sesle “Sana yardımcı olacağım” dediğini söylüyor.

Veresiye defteri gibi not etmiş

Savcılık, ameliyat olan sekiz hasta tarafından Kafadar’ın banka hesabına 95.000 TL gönderildiğini tespit etti. Elden ödeme aldığı ortaya çıkınca 18 Aralık 2024’te Kafadar’ın evi arandı.

Mavi ve kırmızı kapaklı iki ajanda ile not kağıtları bulundu. Ajandalarda ve notlarda 1901 hastanın adı yazılıydı.

İsimlerin yanına, aldığı ücreti, hatta kalan miktarı not etmişti.

Toplam 14.302.932 TL almış görünüyor.

Kalan miktar 1.601.004 TL.

Ayrıca 1.014.597 TL’lik EFT işleminden söz ediyor.

‘Paran yoksa devlet hastanesine git’

Listedeki hastalardan bazıları savcılığa davet edilerek, ifadeleri alındı.

Nadiye K., 2024’te nodül ameliyatı olmuş.

Kafadar, “Paranız yoksa devlet hastanesine gidin” demiş.

34.500 TL’yi havaleyle, cihaz parası adı altında istediği 5.500 TL’yi odasında elden almış.

Bircan D., guatr ameliyatı olmuş.

Kafadar, 12.000 TL istemiş, itiraz üzerine 6.600 TL’ye inmiş. Bircan D.’nin eşi Fettah, ameliyat günü 6.000 TL’yi elden ödemiş. Kafadar, ameliyattan sonra arayarak, kalan 600 TL’nin de gönderilmesini istemiş.

Bu alacağını ajandasına şöyle kaydetmiş:

“Eşi Fettah D., elden ödenen 6.000 / kalan 600, kontrole geldiğinde getirecek.”

Kafadar, muayeneye gelen Esin M.’ye, “Ameliyat olmalısınız” demiş.

Taburcu olmadan önce odasına davet etmiş, 32.000 TL istemiş. Sonradan 26.000 TL’ye inmiş.

Esin M.’nin kızı Rozerin, “Yanımızda 21.000 TL var” deyince “Yüzde 20 indirdim. Elimden fazlası gelmez” diye geri çevirmiş.

Aldığı parayı Rozerin M.’nin önünde not etmiş.

O not evindeki aramadan çıkmış.

Şöyle yazıyor:

“Esin M./ Sol Meme Ca/32.800/%20 indirimli/kızı Rozerin M., 26.000 alındı”

‘Parayı tamamla, taburcu ol’

Cahide K., meme kanseri için başvurmuş.

Kafadar, “Fiyat ameliyattan sonra belli olur” demiş.

Cahide K., “Bu kadar param yok” diye karşılık vermiş.

Kafadar, “Ameliyat olmazsan kanser ciğerlerine nüfuz eder” deyince kabul etmek zorunda kalmış.

Beş gün hastanede yatmış.

Kafadar, Cahide K.’nin eşi Cengiz’den 35.000 TL talep etmiş.“Kendilerinin durumuna acıyarak” 25.000 TL’ye inmiş.

Cengiz K., “20.000 TL var, 5.000 TL eksik” demiş.

Kafadar, “Ameliyat ücretini tamamla, öyle gel” diyerek reddetmiş.

Cengiz K. borç bulup 5.000 TL’yi tamamlamış.

Cahide K., “Kafadar’ın istediği ücreti tamamını ödeyince aynı gün taburcu ettiklerini” söylüyor.

Saniye Ç., 2024 yılında Kafadar’a başvurmuş.

Kafadar, “Ameliyat olman gerekir, yoksa kitle gitmez” demiş.

Saniye’nin eşi Sadık Ç.’yi çağırıp 25.000 TL istemiş.

“Ya elden vereceksin, ya hesaba atacaksın, yoksa eşini taburcu etmem” demiş.

Sadık Ç., “Parayı tedarik edene kadar eşimi taburcu etmediler. Akşama kadar hastanede mahsur kaldı” diyor.

Saniye Ç. de “O gün sabah taburcu olacaktım. Eşim parayı tedarik edene kadar taburcu işlemi başlatılmadı. Eşim gönderdikten sonra akşam taburcu edildim” diyor.

Ekmek parası diye 300 TL’yi geri verdi

Abdullah K., 2024’te safra kesesi ameliyatı olmuş.

Kafadar, 30.500 TL istemiş.

Pazarlık sonucu 20.500 TL’ye inmiş.

Parayı ameliyattan bir gün sonra odasında teslim almış.

Abdullah K., odadan çıkarken “Eve ekmek alacak param yok, bütün paramı verdim” deyince 300 TL’yi iade etmiş.

Funda T., meme kanseri şikayetiyle başvurmuş.

Kafadar, 60.000 TL istemiş.

Funda’nın eşi Erkan T., “Asgari ücretle çalışıyorum, durumum iyi değil” deyince 50.000 TL’ye inmiş.

Erkan T.’yi mesai saatleri dışında çağırarak, parayı iki seferde almış. Bir seferinde kapıyı kilitlemiş, Erkan T.’ye “Getirdin mi?” diye sormuş, gözleri önünde parayı saydırıp “Sana güveniyorum” diyerek, çekmeceye koymuş.

Ahmet Y., apandisit ameliyatı olmuş.

Kafadar, 35.000 TL talep edip şunları söylemiş:

“Çarşıda paranı çek, zarfın içine koy, masaya bırak ve çık git!”

Bilimsel çalışma için not tutmuş!

Kafadar, ifadesinde, hastalarından para almadığını ve “Ücretini vermezseniz taburcu etmem” demediğini ileri sürdü. Ancak hastalar hediye olarak para verdiyse almış olabileceğini savundu. Ajanda ve not kağıtlarında isimleri yazılı hastaları ve bilgilerini bilimsel makaleler ve araştırmalarda kullanmak için not ettiğini iddia etti.

Bu savunmaya itibar edilmedi.

Kafadar hakkındaki MASAK raporunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptığı 2020-2024 yılları arasında 45 kişiden para transferi aldığı ve nakit yatırma işlemlerinde mali profiliyle uyumsuz bir artışın olduğu saptandı.

Suç geliri elde ettiği sonucuna varılarak, Mersin’deki iki gayrimenkulüne, iki aracına ve banka hesaplarına el konuldu.

15 yıla kadar hapis

İddianamede, Kafadar’ın ameliyatlar ve kullandığı malzemeler için ücret talep edemeyeceği halde, tedavi edilmeyecekleri endişesine kapılan, zor durumdaki hastaları, nüfuzunu kötüye kullanarak, para vermeye zorladığı belirtiliyor.

Kafadar hakkında icbar ve ikna suretiyle iki ayrı irtikap suçunu işlediği iddiasıyla sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu suç zincirleme şekilde işlendiğinden cezası dörtte üç oranında arttırılabilir.

Kafadar, halen cezaevinde tutuluyor.