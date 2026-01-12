Beyaz Saray Sözcüsü'nden Trump açıklaması: Askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmez

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'da rejim karşıtı gösterilerde ölü sayısı artarken yaptığı açıklamada İran'daki protestolara ABD’nin müdahalede bulunacağı ihtimalini gündeme getirmiş, olası ‘müdahale’ seçeneklerini değerlendirdiklerini söyleyerek İran'ı tehdit etmişti.

İran'da süren protestolara ABD'nin verebileceği olası tepkilere ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın askeri seçeneği kullanmaktan korkmadığını söyledi. Ancak Leavitt, Trump'ın diplomasiye öncelik verdiğini ifade etti.

Öte yandan Leavitt, Trump'ın gerekli gördüğü takdirde askeri seçenekleri kullanmaktan geri durmayacağını da ifadelerine ekledi.

"TRUMP'IN NE YAPACAĞINI SADECE KENDİSİ BİLİYOR"

Leavitt, "Trump her zaman tüm seçenekleri masada tutar; diplomasi her zaman onun için ilk seçenek; bununla birlikte, gerekli gördüğü takdirde askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmediğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Leavitt, "Rejimin birkaç ay öncesine kadar sahip olduğu en büyük koz, Trump ile ABD ordusunun tamamen yok ettiği nükleer programıydı... Trump'ın bundan sonra ne yapacağını sadece kendisi biliyor" dedi.

"İRAN'DAN GELEN ÖZEL MESAJLAR AÇIKLAMALARDAN ÇOK FARKLI"

Öte yandan Leavitt, İran yönetiminden kendilerine gelen özel mesajların, kamuoyu önünde yapılan açıklamalardan çok farklı olduğunu söyledi.

Grönland'a da değinen Leavitt, ABD'nin Grönland'a sahip olmaması durumunda Rusya ve Çin tarafından ele geçirilebileceğini söyledi.