Adana'da ‘kız kaçırma meselesi’nde silah konuştu: Baba yaralandı 16 yaşındaki oğlu öldü

Adana'da ‘kız kaçırma meselesi’nde silah konuştu: Baba yaralandı 16 yaşındaki oğlu öldü
Yayınlanma:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, "kız kaçırma meselesi" nedeniyle bir kişi tarafından tabancayla vurulan baba yaralandı, 16 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde silahlı bir saldırı meydana geldi. 43 yaşındaki Bekir Yeşil ile 16 yaşındaki oğlu Muhammed Yeşil, husumetli oldukları öne sürülen bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vuruldu.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre saldırı, taraflar arasında daha önce yaşanan bir "kız kaçırma meselesi" nedeniyle gerçekleşti. Baba ve oğul, henüz belirlenemeyen bir sayıda ateş sonucu yaralandı.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI, OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları farklı hastanelere kaldırdı. Bekir Yeşil, Seyhan Devlet Hastanesi'ne nakledilirken, ağır yaralı olan oğlu Muhammed Yeşil ise Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammed Yeşil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Muhammed Yeşil'in cenazesi, adli işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı baba Bekir Yeşil'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kasap dükkanında silahlı saldırı anları kamerada: 2 yaralıKasap dükkanında silahlı saldırı anları kamerada: 2 yaralı

Arnavutköy'de camide silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdiArnavutköy'de camide silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında saldırının nedeni ve failin kimliği araştırılıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Türkiye
Emeklilerden CHP’nin Meclis'teki eylemine destek
Emeklilerden CHP’nin Meclis'teki eylemine destek
Manisa merkezli IŞİD operasyonunda 4 tutuklama
Manisa merkezli IŞİD operasyonunda 4 tutuklama
Emlak ilanları ile sazan sarmalı: 8 dolandırıcı tutuklandı
Emlak ilanları ile sazan sarmalı: 8 dolandırıcı tutuklandı