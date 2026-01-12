Adana'da ‘kız kaçırma meselesi’nde silah konuştu: Baba yaralandı 16 yaşındaki oğlu öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde silahlı bir saldırı meydana geldi. 43 yaşındaki Bekir Yeşil ile 16 yaşındaki oğlu Muhammed Yeşil, husumetli oldukları öne sürülen bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vuruldu.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre saldırı, taraflar arasında daha önce yaşanan bir "kız kaçırma meselesi" nedeniyle gerçekleşti. Baba ve oğul, henüz belirlenemeyen bir sayıda ateş sonucu yaralandı.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI, OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları farklı hastanelere kaldırdı. Bekir Yeşil, Seyhan Devlet Hastanesi'ne nakledilirken, ağır yaralı olan oğlu Muhammed Yeşil ise Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammed Yeşil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Muhammed Yeşil'in cenazesi, adli işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı baba Bekir Yeşil'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında saldırının nedeni ve failin kimliği araştırılıyor.