Kasap dükkanında silahlı saldırı anları kamerada: 2 yaralı

Yayınlanma:
Sivas'ta bir kasap dükkanına giden H.D. (57), tartıştığı S.K. (57) ve S.K.'ye (52) tabanca ile ateş açtı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi Perakende Sebze Hali’nde meydana geldi.

TABANCAYI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

H.D. ile kasap işletmecisi S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.D., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak S.K.'ye ateş açtı. İş yeri sahibi S.K. ile yanında bulunan S.K., tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için H.D.’nin üzerine atladı. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi S.K. bacağından, yanındaki kişi ise kol ve bacağından yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İş yerinde yaşanan arbede ve daha sonra H.D.'nin 2 kişiyi tabanca ile yaralama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

