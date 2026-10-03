Yıldız Tilbe isyan etti: Sosyal medyada ateş püskürdü

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, sosyal medyada kendi rızası dışında hazırlanan montajlı görüntülere karşı sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı, yapay zeka kullanılarak üretilen ve gerçeği yansıtmayan bu içeriklerin sürekli kendisine gönderilmesine çok sert tepki gösterdi.

Son günlerde mesaj kutusuna yağan tuhaf videolardan rahatsızlık duyan başarılı şarkıcı, tahammül sınırlarının aşıldığını belirterek isyan bayrağını çekti. Kendi yüzünün farklı kimliklere büründürüldüğü bu akıma daha fazla katlanamayan sanatçı, takipçilerine net bir uyarıda bulundu.

YAPAY ZEKA PAYLAŞIMLARINA SERT TEPKİ

Hayranlarının popüler uygulamalarla hazırladığı gerçek dışı görsellerden büyük rahatsızlık duyduğunu açıklayan usta sanatçı, "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım" dedi. Olayın masum bir eğlence olmaktan çıktığını belirterek tepkisini sürdüren Yıldız Tilbe, "Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin" diyerek son noktayı koydu.

Sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu haklı feryat, kısa sürede platformdaki en çok tartışılan konular arasına girmeyi başardı. Ünlü ismin açıklaması sonrasında birçok kullanıcı, yapay zeka teknolojilerinin kişisel hakları ihlal edecek şekilde kullanılmasına karşı destek mesajları paylaştı.