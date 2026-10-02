İlyas Salman ve Zeydan Karalar sarıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından İlyas Salman, eşi Gülser Salman ile birlikte Uluslararası Adana Koza Film Festivali'nde boy gösterdi. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren 77 yaşındaki sanatçının festivaldeki görüntüleri dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, festivalde görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da onursal başkan sıfatıyla yer aldı. İlyas Salman, tören öncesinde Karalar'ın yanına giderek kendisine sarıldı. İkili, bir süre sohbet ettikten sonra yerlerine geçti.

İLYAS SALMAN KİMDİR?

İlyas Salman, 14 Ocak 1949 tarihinde Malatya'nın Arguvan ilçesinde dünyaya geldi. Türk sinemasının tanınmış oyuncularından biri olan Salman, özellikle Yeşilçam döneminde canlandırdığı karakterlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören sanatçı, sinema kariyeri boyunca pek çok filmde rol aldı. Genellikle Anadolu insanını ve toplumun farklı kesimlerini konu alan yapımlarda canlandırdığı karakterlerle öne çıktı.

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yazarlık da yapan İlyas Salman, kendine özgü oyunculuk tarzıyla Türk sinemasında iz bırakan isimler arasında yer alıyor. Sanatçı, özel yaşamını ise büyük ölçüde gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.