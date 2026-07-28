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Halk TV Magazin Uyuşturucu test sonucu çıkan Sıla'dan ilk açıklama geldi

Uyuşturucu test sonucu çıkan Sıla'dan ilk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Sonuçların ardından ilk kez açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Ben kendimden emindim" dedi.

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Uyuşturucu test sonucu çıkan Sıla'dan ilk açıklama geldi

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun adli tıp incelemesinin sonucu belli oldu.

Yapılan uyuşturucu testinin negatif çıkmasının ardından ünlü şarkıcı, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"BEN KENDİMDEN EMİNDİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gençoğlu, meslek hayatı boyunca topluma ve gençlere örnek olmaya özen gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım, meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim.

Geçtiğimiz günlerde yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi.

Bugün adli tıp raporum çıktı. Ben kendimden emindim. Adli tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkim olmadığını net bir şekilde ortaya koydu."

Uyuşturucu test sonucu çıkan Sıla'dan ilk açıklama geldi - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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