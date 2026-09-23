Ünlü yıldızın ölüm nedeni açıklandı! 36 yaşında hayatını kaybetmişti

ABD’li oyuncu Hayden Panettiere’nin 16 Ağustos’ta 36 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan adli incelemenin sonuçları açıklandı. “Heroes” ve “Nashville” dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncunun ölüm nedeninin, vücudunda tespit edilen birden fazla maddenin toksik etkisi olduğu belirlendi.

Greenville County Adli Ölüm İnceleme Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre Panettiere’nin ölümünde fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol ve ketiapinin toksik etkileri rol oynadı. Yetkililer, otopside ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma izine rastlanmadığını açıkladı. Adli makamlar ölüm şeklini ise “kaza” olarak kayda geçirdi.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN MADDELER AÇIKLANDI

Raporda yer alan maddeler arasında özellikle fentanil dikkat çekti. Son derece güçlü sentetik bir opioid olan fentanilin yanı sıra, yasa dışı fentanil üretiminde kullanılan kimyasal bir ara madde olan 4-ANPP de oyuncunun vücudunda tespit edildi.

Toksikoloji raporunda ayrıca alprazolam adı verilen ve Xanax markasıyla bilinen bir benzodiazepin, reçeteli kas gevşetici metokarbamol ve antipsikotik ilaç ketiapin bulunduğu belirtildi. Ketiapin; şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresif bozukluk gibi çeşitli durumların tedavisinde kullanılabiliyor.

Yetkililerin açıklamasına göre ölümün temel nedeni tek bir madde değil, raporda sıralanan maddelerin toksik etkileri olarak belirlendi.

EVDE BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNMUŞTU

Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'nın Greenville kentinde geçici olarak kaldığı evde hareketsiz halde bulunmuştu.

Acil yardım hattına yaklaşık 13.51'de kalp durması ihbarı yapılmasının ardından sağlık ekipleri adrese gönderildi. Oyuncuya ileri yaşam desteği uygulanmasına rağmen müdahaleler sonuç vermedi ve Panettiere'nin 14.32'de hayatını kaybettiği açıklandı.

İlk aşamada olayla ilgili soruşturma başlatan Greenville Polisi de herhangi bir suç şüphesine veya şüpheli duruma işaret eden bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN KARİYER

Hayden Panettiere oyunculuk kariyerine henüz çocuk yaşta başladı. Televizyon dünyasında “One Life to Live” ve “Guiding Light” gibi yapımlarla tanınmasının ardından 2000 yılında Denzel Washington'ın da rol aldığı “Remember the Titans” filmiyle sinemada dikkat çekti.

Ancak dünya çapındaki asıl çıkışını NBC'nin sevilen dizisi “Heroes” ile yaptı. Dizide, olağanüstü iyileşme yeteneğine sahip amigo kız Claire Bennet karakterini canlandırdı.

Panettiere daha sonra 2012-2018 yılları arasında yayımlanan “Nashville” dizisinin başrollerinden biri oldu. Juliette Barnes karakteriyle iki kez Altın Küre adaylığı elde etti.

Oyuncu ayrıca “Scream 4” ve “Scream VI” filmlerinde Kirby Reed karakterini canlandırarak korku serisinin önemli isimlerinden biri haline geldi.

BAĞIMLILIK MÜCADELESİNİ YILLARCA ANLATTI

Panettiere'nin hayatının son yıllarında verdiği mücadeleler de kamuoyunca yakından takip edilmişti. Oyuncu, alkol ve madde bağımlılığıyla yaşadığı sorunları yıllar boyunca açıkça anlattı.

Mayıs 2026'da yayımlanan “This Is Me: A Reckoning” adlı anı kitabında da Hollywood'da çocuk yaşta şöhrete ulaşmasının hayatındaki etkilerini ve bağımlılıkla mücadelesini kaleme aldı. AP'nin aktardığına göre oyuncu, “Nashville” döneminde bağımlılığıyla mücadele etmek için rehabilitasyona da girmişti.

Panettiere, oyunculuğa verdiği aranın ardından 2023'te “Scream VI” ile yeniden beyaz perdeye dönmüştü.